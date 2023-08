Jay-Z: Neue Musik für „The Book of Clarence“-Soundtrack

Jay-Z liefert neue Tracks für den im Januar 2024 erscheinenden Film. Hier gibt's alle Infos.

Nachdem er mehrere Jahre auf Social Media und in der Medienlandschaft abwesend war, hat Jay-Z am Mittwoch (30. August) neue Musik auf Instagram angekündigt. Auf seinem Instagram-Profil ist nun ein einziger Post zu finden – das neue Trailervideo zu dem Film „The Book of Clarence“, der im Januar 2024 erscheinen soll.

In der Caption wird aufgeklärt, dass der Soundtrack neue Musik von Jay-Z enthalten wird. Der Rapper ist zudem auch einer der Produzenten des Films.

Unter das Video kommentieren Fans Jay-Zs Rückkehr auf der Plattform unter anderem mit den Worten: „Ich gebe ihm eine Woche, dann ist er wieder untergetaucht“. Oder auch: „Willkommen zurück! Weilst du diesmal länger unter uns?“

„The Book of Clarence“ mit Jay-Z

Der Film ist eine amerikanische, episch-biblische Komödie, geschrieben und inszeniert von Jeymes Samuel. Das Werk soll die Geschichte von Clarence aus Jerusalem erzählen, der Messias‘ Fame für seine Zwecke nutzen möchte, damit aber komplett danebengreift und erst wieder neu zu sich finden muss.

Jay-Zs aktuelle Veröffentlichungen

Jay-Zs immer noch aktuelles Album 4:44 kam 2017 heraus. Seine zuletzt veröffentlichte Single ist „What It Feels Like“ aus 2021, eine Zusammenarbeit mit dem ermordeten Nipsey Hussle, für den Soundtrack des Films „Judas And The Black Messiah“ aus dem Jahr 2021.

2022 hatte Jay-Z einen langen Vers auf DJ Khaleds „God Did“, der ebenfalls unter dem Namen „HOV DID“auf dem Spotify-Account des Musikers herausgehauen wurde. Weiterhin ist er auf Pusha Ts „Neck & Wrist“ zu hören.

Im Jahr 2021 produzierte der Künstler außerdem den Netflix-Western „The Harder They Fall“ – und er hatte ein paar Songs auf dem Soundtrack.

