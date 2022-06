Nipsey Hussle: Mordverdächtiger soll im Gefängnis mit einem Messer attackiert worden sein

Eric Holder Jr. konnte am Dienstag (28. Juni 2022) nicht an seinem Prozess zum Mord an Nipsey Hussle teilzunehmen. Grund dafür sollen Verletzungen sein, die er sich in der Untersuchungshaft zugezogen hat, kurz nachdem er einen Tag zuvor einen Gerichtssaal in Los Angeles verlassen hatte.

Empfehlung der Redaktion Nipsey Hussle erhält posthum eigene Netflix-Dokumentation

Der zum Tatzeitpunkt 33-jährige Nipsey Hussle wurde am 31. März 2019 auf einem Parkplatz vor seinem Geschäft „Marathon Clothing“ in Los Angeles erschossen. Die Festnahme des Verdächtigen erfolgte zwei Tage später in Los Angeles.

Verhandlung aufgeschoben

Der zuständige Richter H. Clay Jack, teilte den Geschworenen mit, dass die Sitzung des Tages aufgrund „unvorhergesehener Umstände“ abgesagt wurde. Verteidiger Aaron Jansen sagte dem US-amerikanischen ROLLING STONE, dass zwei Insassen seinen Mandanten angriffen und schlugen. „Er wurde mit einem Rasiermesser in den Hinterkopf geschnitten und erhielt drei Klammern. Sein Gesicht ist geschwollen und sein Auge ebenfalls“.

Der genaue Tatverlauf ist schleierhaft. Schließlich sollte Holder eigentlich bei Transporten von anderen Häftlingen getrennt werden.

Geplanter Mord oder Tat im Affekt?

Der Prozess um den Mord an Nipsey Hussle begann Anfang des Monats. Während der Verhandlung argumentierte Holders Verteidiger Jansen, dass sein Klient zwar auf Hussle schoss und ihn dadurch tötete, die Tat jedoch im Affekt geschah.

Als Motiv gab Jansen an, dass Hussle seinen Mandanten kurz vor dem Verbrechen beschuldigte, ein Spitzel zu sein. Diese Aussage habe Holder so wütend gemacht, dass er ein paar Minuten später das Feuer auf den Rapper eröffnete.

Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt John McKinney hielt entgegen, dass Holder das erste Treffen ohne Anzeichen jeglicher Aggression in einem Auto verließ. Danach soll Holder eine ihm nahestehende Person angewiesen haben, auf einem Parkplatz zu warten. Anschließend kehrte er zu dem Geschäft von Nipsey Hussle zurück – mit einer halbautomatischen Pistole und einem kleineren Revolver bewaffnet.

„Sie werden Beweise dafür hören und sehen, dass er reichlich Gelegenheit hatte, darüber nachzudenken, was er tun wollte, bevor er es tat“, sagte der Staatsanwalt. „Von dem Zeitpunkt an, als er aus dem Auto stieg und den ganzen Weg zurück zu diesem Einkaufszentrum ging und auf diese Herren zuging und anfing zu schießen.“

Die Schlussplädoyers beginnen diesen Donnerstag (30. Juni).