Einer von diesen drei Herren hat nicht an dem großen Benefiz-Hit „Do They Know It’s Christmas?“ von Band Aid aus dem Jahr 1984 mitgeschrieben – welcher Herr?

In welchem legendären Film aus den 80ern sind Nick Cave & The Bad Seeds live in einer Konzertszene zu sehen?

Welcher Musiker wandte sich 1988 gegen den Trend, dass Künstler ihre Songs oder gleich auch noch ihr Gesicht für TV-Spots an die Werbeindustrie verkauften? Er textete: „Ain´t singin´ for Pepsi, ain´t singin´ for Coke. I don´t sing for nobody makes me look like a joke.“