A$AP Rocky zu Rihannas Tanzeinlage: „Ich bin zu alt für den Scheiß“ (Video)

Im Februar 2024 bestätigte A$AP Rocky, dass Partnerin Rihanna noch immer an ihrem Album R9 arbeitet. Das Album ist nach wie vor unveröffentlicht, statt neuer Musik hat die 36-Jährige auf ihren Social-Media-Kanälen ein Video geteilt, in dem sie vor ihrem Lebensgefährten eine Tanzeinlage inklusive Rap hinlegt. Der hat sich von der Performance allerdings eher unbeeindruckt gezeigt.

A$AP Rockys Reaktion stiehlt Rihanna die Show

Was in dem Clip zu sehen ist: In einer sandfarbenen Leggings, mit markanter Sonnenbrille und auf hohen Schuhen rappt sie in die Richtung von A$AP, inklusive verführerischer Tanzmoves. Dann schwenkt die Kamera auf ihren Mann, der nur antwortet: „Ich bin zu alt für den Scheiß! “ Daraufhin bricht Rihanna in Gelächter aus.

Doch statt Rihannas Tanzeinlage steht bei den Fans nun vor allem die Reaktion ihres Partners im Vordergrund: „ASAP Rocky sieht aus wie ein Vater mit den Händen in den Hüften.“ Und eine Person lässt verlauten: „Er steht da, als wäre er ein vom Gericht bestellter Anwalt.“

Kommt bald ein weiteres Artist-Baby?

A$AP Rockys Kommentar scheint allerdings nur eine humorvolle Floskel zu sein, immerhin ist der Rapper, mit 35 Jahren, ein Jahr jünger als Rihanna. Die beiden Musik-Größen sind seit 2020 ein Paar und haben inzwischen zwei gemeinsame Söhne (RZA und Riot Rose). In einer Titelstory mit dem „Interview“-Magazin vom 9. April sagte die Sängerin auf die Frage hin, ob sie sich noch mehr Kinder wünsche: „Ich würde versuchen, ein Mädchen zu bekommen.“