AB Syndrom und Roger Rekless veröffentlichen neue Single „Stabil“

Das Berliner Pop-Duo AB Syndrom hat heute ihre neue Single „Stabil“ zusammen mit Roger Rekless veröffentlicht. Der Song handelt von der oft übersehenen Schattenseite des Erfolgs für aufstrebende Künstler:innen.

Nach ihrer letzten neuen Single-Auskopplung „Blindflug“ mit dem Berliner Musiker Trille ist „Stabil“ jetzt das zweite Feature in Folge. Für den Song lud das Duo Bennet Seuss und Anton Bruch alias AB Syndrom den Musiker, Autor und Aktivisten Roger Rekless ein. Im Stück verhandeln sie dabei nicht nur „den Struggle und die Zweifel“ auf dem Weg zu den Erfolgserlebnissen im Musikbusiness, heißt es zur Veröffentlichung. Sie beobachten auch eine zunehmende Verstärkung der Sicht auf traditionelle Rollenbilder in den sozialen Medien, wonach es sich Männer erst recht nicht erlauben dürften, „Schwäche zu zeigen oder Zweifel zu äußern“ – und dabei immer vor allem eins sein sollten: „Stabil“.

Der neue Song ist daher als eine Antwort auf den Trend zu verstehen: Egal wie produktiv und vom Ehrgeiz getrieben man zu sein scheint: niemand sei davor geschützt, „die eigenen Erfolge als Zufälle und das eigene Scheitern als verdient zu empfinden.“ Mit Synthesizern, E-Bass und akustischen Schlagzeug-Fragmenten knüpft die Band dabei an ihre vergangenen Soundscapes an: ungewöhnlich und nicht ohne so manchen Überraschungseffekt.