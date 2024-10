Cro veröffentlicht neue Single „BOOM“ feat. BUNT

Vorab war schon ein Ausschnitt des Songs erschienen. Jetzt folgt die Vollversion.

Nach einem kurzen Ausflug ins All wieder zurück auf der Erde: Cro veröffentlicht seine neue Single „BOOM“. Mit von der Partie: Der Producer und DJ BUNT. Doch bevor der Song kam, mussten Fans zunächst mitansehen, wie der Musiker aus Stuttgart vor laufender Kamera entführt wurde.

Was bisher geschah

Spulen wir zunächst knapp zwei Wochen zurück. Cro meldete sich aus seinem Studio in Bali mit einem Instagram-Live-Video. In einer neuen, spacigen Version seiner Pandamaske begrüßte er seine Fans, trank einen Kaffee und sprach über seine ausverkaufte „Cronicles“-Tour. Er habe sich „die Visuals komplett durchgestylt“ und kündigte an, es gehe inhaltlich auf der Tour einmal durch seine Lebensgeschichte.

Auf die Frage im Chat, ob es auch Merch geben werde, zeigte der Rapper und Producer sein Basketball-Jersey und hielt einen weißen Ball in die Kamera – beides wohl Teil seines neuen Fanartikel-Angebots. Dann begann das Licht zu flackern. Ein tiefes Grummeln breitete sich aus. Und auf einmal war Cro von der Bildfläche verschwunden. Hinaufgebeamt von einem hellen Lichtstrahl, der genau so auch als Spezialeffekt in „Star Trek“ zu sehen gewesen sein könnte. Nur eben vor 40 Jahren.

Und es hat „BOOM“ gemacht

Und natürlich, es waren die Aliens, die Cro da entführt haben. Marskulisse und Alien-Seflies nutzte der Stuttgarter dann in den folgenden Tagen, um in kleinen Clips so richtig Promo für seinen neuen Sneaker „MARS MELLOW“ zu machen. Ende der Saga: Cro landete wieder heil auf der Erde, genauer gesagt in Tokio, und verkündete die Pop-Up-Stores für den Schuh in der japanischen Metropole. Nun folgt mit „BOOM“ auch wieder ein musikalischer Gruß seit seiner „Spacejam“-EP aus dem letzten Jahr. Eine Momentaufnahme des Verliebtseins. Der Punkt, wo es „zoom“ macht, vertont auf einem Four-on-the-Floor-Housebeat.

Einen Vorgeschmack auf die Single bekamen Fans schon am 18. Oktober – denn da erschien schon eine Kurzversion auf den Streaming-Portalen. Für die volle Länge von immer noch kurzen 2:13 Minuten holte sich Cro den ebenfalls aus Stuttgart stammenden DJ BUNT ins Boot. Oder besser: ins Raumschiff. Zunächst als Duo aktiv, wurde BUNT 2021 dann zum Soloprojekt von DJ Levi Wijk. Er veröffentlichte in der Vergangenheit sowohl Originalsongs als auch Remixe, darunter von One Republic, Dermot Kennedy oder Avicii.

Für Cro geht es jetzt im November und Dezember erstmal wieder auf Tour. Im Sommer 2025 hat der Producer und Schuhdesigner außerdem 14 weitere Konzerte unter freiem Himmel bekanntgegeben.