ABBA sind zurück und mit ihnen ein neues Album: Am 5. November 2021 wird nach 40 Jahren ein neues Studiowerk erscheinen. Alle bisherigen Infos dazu, die beim großen Livestream-Event am 02. September 2021 auf YouTube verkündet wurden, haben wir hier zusammengefasst.

Ist schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal gemeinsam Musik gemacht haben. Knapp 40 Jahre, um genau zu sein. Im Frühjahr 1982 haben wir uns eine Auszeit genommen, und jetzt haben wir den Entschluss gefasst, diese Auszeit zu beenden. Man sagt uns, es sei ziemlich töricht, gut 40 Jahre zwischen zwei Alben verstreichen zu lassen, also haben wir einen Nachfolger zu The Visitors aufgenommen. Und um ehrlich zu sein, sind diese neuen Aufnahmen vor allem von einer Sache inspiriert: unserer Mitarbeit an dem ganz sicher einzigartigsten und spektakulärsten Konzert, das man sich überhaupt erträumen könnte. Wir können uns demnächst schön zurücklehnen mit dem Rest des Publikums und zusehen, wie diese digitalen Versionen von uns unsere Songs live auf der Bühne präsentieren – in einer speziell dafür gebauten Arena in London. Im Frühjahr geht’s los. So schräg, so wundervoll! Das hier ist für euch alle bestimmt, die ihr uns in irgendeiner Form in den letzten Jahrzehnten verfolgt habt: Danke fürs Warten! Jetzt ist es höchste Zeit, dass diese neue Reise beginnt! – ABBA

Wie heißt das neue Album von ABBA?

ABBA nennen ihr neuestes Album VOYAGE – genau wie die Konzertreihe, die in London stattfinden soll.

Wann erscheint das neue Album von ABBA?

Am 5. November 2021 wird VOYAGE überall erhältlich sein. Schon jetzt kann man das Album in verschiedenen Versionen vorbestellen – unter anderem auch mit seinem Lieblings-ABBA-tar auf CD oder Kassette.

Wie viele Songs sind auf VOYAGE von ABBA?

Auf VOYAGE sind zehn Songs zu finden. Die Tracklist liest sich wie folgt:

I Still Have Faith In You When You Danced With Me Little Things Don’t Shut Me Down Just A Notion I Can Be That Woman Keep An Eye on Dan Bumble Bee No Doubt About It Ode To Freedom

Enthalten sind „I Still Have Faith in You“ und „Don’t Shut Me Down“, sowie „ein kleiner Weihnachtssong“, wie Benny und Björn verraten haben. Darüber hinaus sei das Album ein Mix aus allem mit guten Popsongs.

Wie sieht das Cover von VOYAGE von ABBA aus?

Das Cover von VOYAGE zeigt die aufgehende Sonne über einem Planeten.

Ist das neue ABBA-Album bereits fertig?

Benny Andersson und Björn Ulvaeus haben im Livestream auf YouTube erklärt, dass das Album bereits fertiggestellt wurde. Nur die Band sowie ein Toningenieur seien daran beteiligt gewesen. Das Mixen haben die männlichen Bandmitglieder selbst übernommen. „Es gibt da ein altes Sprichwort: Lass nicht mehr als 40 Jahre zwischen Alben vergehen“, scherzten die beiden bei der großen Comeback-Ankündigung.

Wie heißt die neue Single von ABBA?

ABBA melden sich gleich mit zwei neuen Songs zurück: „I Still Have Faith in You“ und „Don’t Shut Me Down“.

Wird es eine Doku zu den Aufnahmen von VOYAGE geben?

„Es wurde gefilmt, aber nur für uns. Wollt ihr sehen, wie wir zu Mittag essen? Ich hatte Ceasar Salad“, witzelten Ulvaeus und Andersson beim Comeback. Bislang sei nicht geplant, die privaten Videoaufnahmen zu veröffentlichen.

