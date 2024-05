Noel Gallagher über Oasis-Hologramm-Show: „Ich wäre sofort dafür“

Abbas „Voyage“-Show hat scheinbar einen bleibenden Eindruck bei dem Musiker unterlassen.

Die gewünschte Oasis-Reunion könnte bald Wirklichkeit werden – allerdings anders als Fans es sich vielleicht erhofft hätten. Noel Gallagher hat offenbart, dass er offen für eine Hologramm-Show der Band wäre, nachdem er Abba in ihrer digitalen Version beim „Voyage“-Konzert in London gesehen hat. „Wenn jemand eine Oasis-Show machen will, soll er sich melden“, so der Sänger.

Noel Gallagher ist begeistert von „realistischer“ Abba-Show

Im Podcast des Wrestlers, Matt Morgan, sprach Noel Gallagher über seine Begeisterung gegenüber der Abba-Show. „Es war großartig – eineinhalb Stunden Konzert. Es war sehr, sehr beeindruckend. An einem Punkt dachte ich wirklich, dass die Leute auf der Bühne, die Hologramme waren, … sie sahen so echt aus, dass ich dachte, sie wären Schauspieler:innen, als würden sie spielen. Die Art und Weise, wie sie auf die Bühne gehen, ist so realistisch.“

Oasis bald in Hologramm-Form?

Das Konzert der Abbatare stimmte den ehemaligen Oasis-Sänger wohl nachdenklich über eine eigene Hologramm-Show. „Wenn jemand eine Oasis-Show machen will, soll er sich melden. Ich wäre auf jeden Fall dafür. Ich würde sagen ‚großartig‘, mit dem Kerl da drüben sprechen und dann mit einer Zahl aufwarten und dann wird er es an mich weiterleiten und ich werde entweder ja oder nein sagen“, so Gallagher. Für potentiell kritische Fans hatte der 56-Jährige auch eine Antwort parat: „Naja, ihr wisst ja, dass ihr die Band nie zu sehen bekommt, also wie sehr wollt ihr es?“

Bruder und Oasis-Kollege, Liam Gallagher, sprach sich im Februar sogar ungewohnt optimistisch für eine reale Wiedervereinigung der Band aus. „Wenn Oasis sich wieder zusammentun würden, wäre das super. Dann müsste ich nur 15 Lieder singen und er könnte den Rest machen. Das kann ich auf dem Kopf stehend.“ Er warte allerdings noch auf einen Anruf seines Bruders, sonst „gibt es auch keine Wiedervereinigung.“