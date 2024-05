ABBA: Werden zwei der vier Mitglieder beim Glastonbury spielen?

In einem Interview scheinen Björn und Benny gar nicht so abgeneigt von der Idee zu sein.

„ABBA werden nie wieder live auftreten“, sagte Björn Ulvaeus 2018 in einem Interview. „Völlig ausgeschlossen. Das wird nie passieren”, verkündete der Schwede gegenüber der Rheinischen Post. Mit einer neuen Aussage am Montag (27. Mai) währen eines Interviews in der ABBA-Arena in London machte er Fans nun allerdings wieder Hoffnung auf ein Live-Comeback.

ABBA mit der Voyage Live Band beim Glastonbury?

Seit Mai 2022 finden in der für die Veranstaltung erbauten ABBA-Arena virtuelle Konzerte der Band statt. Die vier Mitglieder werden als Hologramme mit aufwendiger Technik in den Raum projiziert. Die Gruppe hat speziell für dieses Ereignis den Gesang neu aufgenommen. Begleitet werden die Shows von der Voyage Live Band.

Da Glastonbury-Veranstalterin Emily Eavis, wie in dem Interview besprochen wurde, großer ABBA-Fan zu sein scheint, kam natürlich die Frage auf, ob wenigstens das Hologramm-Event bei dem Festival gezeigt werden könnte. Die Antwort lautet: Nein. Der Aufwand, die komplizierte Technik, die in der extra erbauten Arena steht, auf dem Gelände aufzubauen, sei zu hoch.

Ulvaeus und Andersson, die vor einer Veranstaltung in der ABBA-Halle interviewt wurden, können sich jedoch gut vorstellen, dass die hauseigene Voyage Live Band ein Gig auf dem Festival spiele. „Sie sind eine tolle Band, warum sollten sie nicht auftreten?“, so Ulvaeus.

Könnten sich die beiden Schweden vorstellen, die Gruppe zu unterstützen? „Auf jeden Fall. Vielleicht, wenn sie auf dem Glastonbury spielen und einen zusätzlichen Pianisten brauchen”, so Benny Andersson.

ABBA goes Las Vegas?

Nach nicht einmal einem Jahr besuchte im April 2023 bereits die millionste Besucherin die Show in London. Tägliche Konzerte sind bis Januar 2025 geplant. Es besteht die Option, die Reihe bis April 2026 zu verlängern. Doch eventuell reisen die Hologramme noch 2024 nach Las Vegas, um dort zu residieren. So soll geplant worden sein, ABBA Voyage in die Spielerstadt zu holen . Dafür sollen Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Frida Lyngstadt und Agnetha Fältskog laut „Daily Star“ bereits in Verhandlungen stehen, mit „Resorts World“.

„Resorts World“ hat sich gegen einige der Las-Vegas-Konkurrenten am Strip durchgesetzt: darunter MGM Resorts und Caesars Palace. Die „Sphere“, in der zuletzt U2 eine spektakuläre Konzertreihe zu ihrem Album „Achtung Baby“ absolvierten, scheint für die „Voyage“-Show der Schweden, die mit Hologrammen arbeitet, nicht infrage zu kommen. „MGM Resorts, Caesars Palace und Resorts World sind verzweifelt und befinden sich in einem Bieterkrieg um die Show“, so die Quelle zuvor. „Die Anziehungskraft von ABBA wirkt weltweit und es wäre ein riesiges Schaufenster, diese neue Avatar-Technologie auf dem Vegas-Strip zu haben.“