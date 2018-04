Mit dieser Reunion haben selbst die optimistischsten Fans nicht mehr gerechnet. ABBA machen neue Musik und verkündeten dies am Freitag auf ihrem Instagram-Channel.

❤️ #abbaofficial #abba A post shared by @ abbaofficial on Apr 27, 2018 at 4:11am PDT

Agnetha, Benny, Björn und Anni-Frid teilten mit, dass im Rahmen einer „life digital experience“ neue Musik entstanden ist, die sich laut der Band „sehr gut anfühle“. „Wir sind zwar alt, aber die Musik ist neu“, heißt es in der Mittelung. 1982 hatten sich ABBA offiziell aufgelöst, mehrere Reunions waren nie von Dauer. Die neuen Lieder sollen noch 2018 zu hören sein, „I Still have Faith in Yout“ lautet der Titel des ersten neuen Songs. Ein zweiter wurde ebenfalls aufgenommen.

