Fast 50 Jahre später: ABBA schreibt neue Chartgeschichte mit „Gold“

ABBA erreicht erstmals Platz eins der Billboard Dance Charts. Das Album „Gold“ profitiert vom Erfolg durch „Stranger Things“.

Fast ein halbes Jahrhundert nach ihrem internationalen Durchbruch schreibt ABBA erneut Chartgeschichte. Die schwedische Popgruppe erreicht erstmals seit rund 50 Jahren wieder Platz eins der Billboard-Dance-Charts – und das mit einem Album, das bereits seit Jahrzehnten als Klassiker gilt. Die 1992 erschienene Compilation „Gold: Greatest Hits“ kletterte in der Chartwoche vom 17. Januar 2026 auf Platz eins der Billboard Top Dance Albums Charts und bescherte der Band damit ihre erste Nummer-eins-Platzierung in dieser Kategorie überhaupt. Einen wohl ausschlaggebenden Teil zu diesem Erfolg bescherte der Band die Netflix-Serie „Stranger Things“, die sich für ihren Soundtrack bei ABBAs Repertoire bediente.

Erste echte Nummer eins in den Dance-Charts

Ausschlaggebend für den Spitzenplatz waren laut dem US-Marktforschungsunternehmen „Luminate“ rund 15.000 verkaufte Album-Einheiten in den USA in der Woche vom 2. bis 8. Januar. Ein bemerkenswerter Wert für ein Album, das mehr als 30 Jahre alt ist und längst zum festen Kanon der Popgeschichte zählt. Enthalten sind einige der größten ABBA-Hits, darunter „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „Take a Chance on Me“ und „The Winner Takes It All“.

Zwar war ABBA bereits 1981 einmal an der Spitze einer Billboard-Dance-Liste vertreten, doch handelte es sich damals um eine Sonderkonstellation: Die Songs „Lay All Your Love on Me“, „Super Trouper“ und „On and On and On“ wurden gemeinsam als ein Eintrag in den Dance-Club-Songs-Charts geführt – eine damals übliche Praxis, da DJs mehrere Titel parallel spielten. Eine eigenständige Nummer-eins-Platzierung eines Albums gab es in den Dance-Charts bislang jedoch nicht.

„Stranger Things“ als Chartbeschleuniger

Der Soundtrack von „Stranger Things" Staffel fünf bleibt fest in den 80er-Jahren verankert. Neben Klassikern wie „Rockin' Robin" von Michael Jackson, „Running Up That Hill" von Kate Bush und „Heroes" von David Bowie tauchen Songs von ABBA, Tiffany und The Psychedelic Furs auf. Besonders präsent ist ABBAs Track „Fernando", der eine Szene mit Karen Wheeler während eines Demogorgon-Angriffs begleitet. Im Finale setzten die Duffer-Brüder zudem auf ikonische Titel von Prince, darunter „When Doves Cry" und „Purple Rain".

411 Wochen in den Billboard 200

Auch abseits der Dance-Rankings bleibt „Gold: Greatest Hits“ ein Dauerbrenner. Das Album hält sich inzwischen seit 411 Wochen in den Billboard 200, den wichtigsten US-Albumcharts über alle Genres hinweg, und steht aktuell auf Platz 80. Damit ist „Gold“ mit großem Abstand das am längsten platzierte ABBA-Album überhaupt. Zum Vergleich: Das zweitlängste Chartalbum der Band, ebenfalls eine „Greatest Hits“-Sammlung aus den 1970er-Jahren, kam lediglich auf 61 Wochen.

Erfolgsgarant ABBA: Von „Dancing Queen“ bis „Voyage“

In der Geschichte der Billboard-Charts war ABBA immer wieder punktuell erfolgreich. „Fernando“ erreichte im Oktober 1976 Platz eins der Adult Contemporary Charts, „Dancing Queen“ folgte im April 1977 als erster und einziger ABBA-Song auf Platz eins der Billboard Hot 100.

1981 gelang der Gruppe mit „The Winner Takes It All“ ein weiterer Spitzenplatz in den Adult Contemporary Charts. Im Albumbereich feierte ABBA erst 2021 mit dem Comeback- und Abschiedsalbum „Voyage“ ihren ersten Nummer-eins-Erfolg in den Top-Album-Sales und Vinyl-Albums-Charts; in den Billboard 200 reichte es für Platz zwei.

