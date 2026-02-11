Vinyl-Boom: „Stranger Things 5“ bricht alle Chart-Rekorde

21.000 Einheiten in einer Woche, sieben Billboard-Top-10-Platzierungen, Diana Ross mit 510% Streaming-Zuwachs – der Soundtrack feiert Rekord-Erfolge.

Obwohl das Finale von „Stranger Things“ bereits einige Wochen zurückliegt, hält der Hype um die Serie unvermindert an –besonders die Musik der fünften Staffel feiert weiterhin Erfolge. Der Soundtrack zur finalen Staffel entwickelt sich zum eigenständigen Chart-Phänomen: Vinyl-Verkäufe explodieren, Klassiker der 80er feiern Comebacks, und in der aktuellen Billboard-Woche stieg der Sampler gleich in sieben US-Rankings der Top 10 ein.

Vinyl-Boom in den USA: „Stranger Things“ stürmt die Billboard-Charts

In den USA stieg der Soundtrack laut Branchenberichten in sieben Billboard-Kategorien in die Top 10. In der Woche des 5. Februar wurden rund 21.000 Einheiten verkauft, davon etwa 17.000 auf Vinyl, verteilt auf fünf Editionen. Nur Don Tolivers „Octane“ setzte noch mehr Exemplare ab.

Die Erfolge im Detail: Platz 1 bei den Vinyl Album Charts, Rang 2 bei den Top Album Sales und Soundtracks, Platz 5 bei den Top Rock Albums und Top Current Album Sales, Platz 6 bei den Top Rock & Alternative Albums, Platz 8 bei den Indie Store Album Sales sowie Platz 32 in den Billboard 200.

Djo: Joe Keery rockt die Single-Charts

Der Erfolg beschränkt sich nicht auf die USA. In den offiziellen deutschen Charts erreichte der Soundtrack Platz 4 der Soundtrack-Alben. Parallel hält sich Djo, das Musikprojekt von „Stranger Things“-Schauspieler Joe Keery, mit „End of Beginning“ seit 27 Wochen in den Top 10 der Single-Charts und steht aktuell auf Platz 6 (Peak: Platz 2). Obwohl der Song nicht direkt Teil des offiziellen Soundtracks ist, profitiert er sichtbar vom Serienumfeld.

Narrative Klassiker: Die besten Momente der Staffel auf Vinyl

Seit dem digitalen Start der Soundtrack-Volumes im Herbst 2025 bündelt die finale Staffel über 200 Songs aus Pop- und Rockgeschichte. Tracks wie Diana Ross’ „Upside Down“ fungieren dabei als narrative Elemente. Kate Bushs „Running Up That Hill“ oder The Clashs „Should I Stay Or Should I Go“ knüpfen an frühere musikalische Schlüsselmomente der Serie an. Die drei Volumes erschienen zunächst digital, die vollständige Edition wurde am 1. Januar 2026 auch physisch auf CD, Vinyl und Kassette veröffentlicht.

Die 13 Songs der Vinyl-Edition präsentieren eine kuratierte Auswahl prägender Momente der Staffel, darunter Michael Jacksons „Rockin’ Robin“, ABBAs „Fernando“, Tiffanys „I Think We’re Alone Now“, sowie David Bowies „Heroes“. Einige im Finale prominente Songs, wie Prince’ „When Doves Cry“, fehlen auf der Standard-LP.

Gen Z entdeckt die 80er: Diana Ross und ABBA explodieren auf Spotify

Besonders deutlich wird der Einfluss der Serie beim Blick auf die Streamingzahlen. Nach Veröffentlichung von „Stranger Things 5: Volume 1“ verzeichneten mehrere Songs massive Zuwächse auf Streamingdiensten: Diana Ross’ „Upside Down“ legte weltweit um 510 Prozent zu, bei Gen-Z-Hörer:innen sogar um 1.250 Prozent. „Mr. Sandman“ steigerte sich um 625 Prozent, Tiffanys „I Think We’re Alone Now“ um 490 Prozent, ABBAs „Fernando“ um 335 Prozent, wie Netflix Tudum berichtet.