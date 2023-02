„Aber die Haare sind cool!“: Machine Gun Kelly trifft Stromschlag während eines Auftritts

Machine Gun Kelly ist vor dem Super-Bowl-Finale Headliner der „Coors Light Birds Nest“-Konzertreihe in Scottsdale, Arizona, gewesen. Der Sänger (bürgerlich Colson Baker) hat im Zuge dessen auf der Bühne einen Stromschlag erlitten, der durch die dort angebrachten Wunderkerzen oder Rauchmaschinen zustande gekommen sein könnte. Er berichtet auf sozialen Medien allerdings nur davon, wie witzig er es zu finden scheint, dass ihm dadurch die Haare zu Berge standen: „Während eines Auftritts einen Stromschlag zu bekommen, war das erste Mal für mich … aber die Haare sind cool!“

Unklar bleibt, ob es sich bei dem Stromschlag um einen Streich oder einen echten Unfall handelte, aber der Sänger schien seine Performance ganz normal fortzusetzen. „TMZ“ berichtet, dass keine medizinische Hilfe erforderlich war; anscheinend traf er sich nach der Show ganz normal mit seiner Verlobten Megan Fox und die beiden besuchten eine Party von Drake.

Machine Gun Kelly: „Alter, deine Haare spielen verrückt!“

Auf dem roten Teppich bestätigt MGK „Entertainment Tonight“, dass der Vorfall echt war und erklärt: „Ich stand jedes Mal auf einem bestimmten Teil der Bühne, wenn die Wunderkerzen oder der Rauch losgingen, und ich spürte, wie mein ganzer Körper zusammenzuckte. Und dann kam ich von der Bühne und alle sagten: ‚Alter, deine Haare spielen verrückt‘, und ich sagte: ‚Was? Was ist passiert?’“

EXCLUSIVE: Machine Gun Kelly tells me what happened during Friday night’s concert at the Phoenix Open when he says he was electrocuted on stage. @machinegunkelly pic.twitter.com/hAr6ALkkgK — Briana Whitney (@BrianaWhitney) February 12, 2023

Die Coors Light Birds Nest Concerts fanden vom 8. bis 11. Februar in einem 48.000 Quadratmeter großen Partyzelt in Scottsdale während der Phoenix Open statt. Im Line-Up waren dieses Jahr Dustin Lynch und Jason Aldean, der Rapper und Rocker Machine Gun Kelly und das DJ-Duo The Chainsmokers.

MGKs aktuelles, 2022er-Album heißt MAINSTREAM SELLOUT. Am 7. Juni wird Machine Gun Kelly im Zuge seiner Tournee in der Waldbühne in Berlin live zu sehen sein.