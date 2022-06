Machine Gun Kelly zerschlägt auf einer Party Glas auf seinem eigenen Gesicht

Machine Gun Kelly zerschlug nach seinem Auftritt in New York am Dienstag (28. Juni 2022) ein Glas auf seinem eigenen Gesicht. Danach postete er ein Foto davon auf Instagram.

Zuvor spielte der Musiker eine ausverkaufte Show im Madison Square Garden im Rahmen seiner „Mainstream Sellout“-Tour. Auf der Aftershow-Party stellte er sich zunächst auf einen Tisch. Danach hielt MGK eine Rede vor der Menge: „Das ist mir scheißegal, Bruder. Es ist mir scheißegal“, bevor er das Glas über seinem Auge zerbrach. Anschließend performte er seinen Song „My Ex’s Best Friend“, während Blut über sein Gesicht floss.

Kelly veröffentlichte einige Bilder von der Show im Madison Square Garden und von der anschließenden Party auf seinem Instagram-Kanal. Weiter unten seht ihr zudem ein Video von der Aktion.

NOW WHY WOULD HE DO THIS?!?!?? 🤔👀 Machine Gun Kelly shared aftermath of him breaking glass on his forehead 😳 pic.twitter.com/DVHIaRrOAz

