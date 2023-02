„Super Bowl“-Gerüchte bestätigt: Ja, Rihanna und A$AP Rocky erwarten ihr zweites Kind

Am Sonntagabend fand das Endspiel des Super Bowl LVII in Glendale, Arizona statt. Die Philadelphia Eagles unterlagen den Kansas City Chiefs mit 35:38. Auch in diesem Jahr ging es dabei nicht um Football allein, sondern unter anderem um die Halbzeitshow. Für die wurde diesmal Rihanna als Main Act engagiert. Sie performte unter anderem „Bitch Better Have My Money” und ein Medley ihrer Hits „Where Have You Been“, „Only Girl (In the World)“, „We Found Love“, „Rude Boy“, „Work“, „Wild Thoughts“, „Pour It Up“, „Umbrella“, und „Diamonds“. Doch selbst dabei ging es vielen Zuschauenden nicht zuerst um die Musik und die Show. Nein, viele wollten unter Rihannas Outfit einen Schwangerschaftsbauch erkannt haben. Und ja: Ein Sprecher bestätigte am Abend gegenüber „People“ und anderen Medien, dass Rihanna tatsächlich erneut schwanger sei.

Seht hier bzw. direkt auf YouTube Rihannas kompletten, rund 13-minütigen Auftritt in Arizona:

Der erste Sohn von Rihanna und ihrem Partner, dem Rapper A$AP Rocky, kam am 19. Mai 2022 zur Welt. Im September 2022 wurde bekannt, dass sie bei „Super Bowl“-Finale 2023 auftreten soll. Ein neues Album soll deswegen trotzdem nicht zu erwarten sein, hieß es später. Neue Musik brachte Rihanna dennoch heraus: Auf dem Soundtrack von „Black Panther: Wakanda Forever“ ist sie mit den Songs „Lift Me Up“ und „Born Again“ zu hören.

Rihannas achtes und noch immer aktuelles Album ANTI erschien 2016. Danach war sie unter anderem als Modedesignerin aktiv.