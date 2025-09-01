Addison Rae in Berlin: Tickets, Support, Zeiten, Setlist, Anfahrt

RK und Genezio in den TikTok-Charts: Ist „Viano“ der neue Sommerhit?

Am 07. September kommt die Musikerin für ein Konzert in die Uber Eats Music Hall. Hier gibt es alle Infos dazu.

Addison Rae kommt 2025 im Rahmen ihrer „THE ADDISON TOUR“ nach Deutschland. Die US-amerikanische Sängerin und Social-Media-Ikone ist am 7. September 2025 live in Berlin zu sehen. Das Konzert findet in der Uber Eats Music Hall statt. Nach Berlin folgt ein weiterer Auftritt von Addison Rae in Köln. Alle Informationen zu ihrem Gig in Berlin am 07. September gibt es hier.

Tickets für Addison Rae in Berlin: Preise und Verfügbarkeit

Das Konzert in Berlin ist bereits ausverkauft. Restkarten oder Angebote über Drittanbieter sind nicht garantiert und mit Vorsicht zu genießen.

Zeiten & Support

Der Einlass startet um 18:00 Uhr. Das Konzert selbst beginnt um 19:30 Uhr. Informationen zu einem Support-Act wurden bisher nicht veröffentlicht.

Setlist

Es gibt bislang keine offizielle Setlist für den Berlin-Gig. Auch wenn es dazu keine offizielle Ansage gibt, kann sich an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist so aussehen:

Fame is a Gun I got it bad New York Summer Forever 2 die 4 Von dutch In the Rain High Fashion Aquamarine Headphones On Money is Everything Obsessed Times Likes These Diet Pepsi

Anfahrt & Parken

Die Uber Eats Music Hall befindet sich am Uber-Platz 1, 10243 Berlin. Die Location ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die nächstgelegenen Stationen sind der Ostbahnhof für die S-Bahn sowie Warschauer Straße für die U-Bahn. Parkplätze in der Umgebung sind begrenzt, daher empfiehlt es sich, mit Bus, Bahn oder zu Fuß anzureisen.