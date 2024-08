Adele live in München: Markus Söder hat sich ein Autogramm geholt – Facts im Überblick

Die britische Sängerin Adele verwandelt München ins musikalisches Zentrum und tritt nach Taylor Swift mit einer Serie von zehn Konzerten dort auf. Fast 150.000 begeisterte Fans strömten zum Auftaktwochenende der Adele-Residency in München. Die visuelle Inszenierung auf einer 220 Meter langen Videowall und der herausragende Sound füllten die über zwei Stunden langen Shows. Alle Facts rund um die Event-Reihe hier im Überblick.

Über zwei Drittel der Besucher:innen kamen aus ganz Deutschland sowie aus vielen anderen Ländern angereist, um die beeindruckende „Adele-Welt“ zu erleben. Diese bot eine unvergleichliche Vielfalt an Open-Air-Events, darunter Live-Entertainment auf verschiedenen Bühnen, Biergärten, Strandbars, „I drink wine“-Bars und ein originalgetreues englisches Pub.

🎙 Adele took the stage at Messe München, which has been temporarily dubbed “Adele Arena,” following $130 million in renovations that included the installation of a 721-by-98-foot LED screen, a 43,000-square foot stage, and an English pub 🎡#AdeleInMunich pic.twitter.com/KUJChOgBax

— Adelettes (@Adelettes2) August 4, 2024