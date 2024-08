Adele performt „Chasing Pavements“ nach sieben Jahren erstmals wieder live (Video)

Während ihrer München-Residency enthüllt Adele den Grund für das seltene Live-Spielen von „Chasing Pavements“.

Adele hat ihre Residency in München mit einem ganz speziellen Moment eingeläutet: Zum ersten Mal seit sieben Jahren präsentierte die Sängerin ihren Hit „Chasing Pavements“ live. Das Konzert fand am Freitag, den 2. August 2024, in der hochmodernen Messe-Arena statt, die Platz für 75.000 Fans bietet. Es war nicht nur der Beginn ihrer zehn Tage andauernden Residency in der bayerischen Metropole, sondern auch ihre erste große Show auf dem europäischen Festland seit 2016.

Warum Adele „Chasing Pavements“ nach München nicht mehr live spielt

In einem Set von 20 Songs, das Klassiker wie „Hometown Glory“ und aktuelle Hits aus ihrem Album „30“ beinhaltete, nahm Adele das Publikum mit auf eine emotionale Reise. Der Auftritt von „Chasing Pavements“ war besonders, da der Song aus ihrem Debütalbum „19“ stammt und seit 2017 nicht mehr live zu hören war.

Adele nutzte die Gelegenheit, um den Besucher:innen zu erklären, warum sie diesen Song so selten aufführt. „Der Grund, warum ich ‚Chasing Pavements‘ nicht oft spiele – und ich werde es nach dieser Residency in München auch nicht mehr tun – liegt daran, dass die Art, wie ich die Worte singe, mich an mein 19-jähriges Ich erinnert“, sagte sie. „Wenn ich den Song jetzt performe, höre ich mich immer noch wie damals an, und das ärgert mich ein wenig. Aber ich tue es für euch, weil ich euch liebe und die Deutschen immer sehr herzlich zu mir waren. Ich werde es nur machen, wenn ihr mit mir singt.“

Die Residency, die Adele bereits im Januar angekündigt hatte, umfasst insgesamt zehn Shows, die bis zum 31. August 2024 laufen werden. Die britische Sängerin hatte bei der Ankündigung ihrer Münchener Auftritte gesagt, dass sie von der Idee eines maßgeschneiderten Pop-Up-Stadions fasziniert sei und es eine einzigartige Gelegenheit sei, eine Show zu gestalten, die sie so noch nie zuvor erlebt hatte.

Neben ihrem musikalischen Highlight sorgte Adele am Samstag, den 3. August, für zusätzliche Aufmerksamkeit, als sie ihre Show unterbrach, um das Halbfinale und Finale des olympischen 100-Meter-Laufs der Frauen zu übertragen. Die Unterbrechung führte zu einem historischen Moment, als Julien Alfred aus St. Lucia nicht nur das Rennen gewann, sondern auch die erste olympische Medaille für ihr Land holte.

„Chasing Pavements“ eroberte die britischen Charts im Sturm

Am 13. Januar 2008 veröffentlichte Adele ihre Single „Chasing Pavements“ in Irland, wo das Lied zunächst auf Platz 26 der Charts einstieg. Bereits in der darauffolgenden Woche kletterte der Song weiter auf Platz 2 der britischen Charts. Das Lied markierte nicht nur einen großen Erfolg in Europa, sondern fand auch seinen Weg in die USA, wo es am 18. Oktober 2008 zusammen mit „Cold Shoulder“ bei „Saturday Night Live“ von Adele live performt wurde. „Chasing Pavements“ stellte Adeles erste Single dar, die es in die Billboard Hot 100 schaffte und erreichte dort Platz 21. Die RIAA verlieh dem Song Goldstatus, nachdem bis April 2011 nahezu eine Million Einheiten verkauft wurden.

Neben dem musikalischen Erfolg fand „Chasing Pavements“ auch in verschiedenen Medien Verwendung: Es wurde in drei Episoden der Serie „Hollyoaks“, im Film „Wild Child“ und in der Serie „90210“ gespielt. Das Musikvideo, unter der Regie von Mathew Cullen und gedreht im Hyde Park, erhielt 2008 eine Nominierung für einen MTV Video Music Award in der Kategorie Beste Choreografie. Es zeigt einen Autounfall und stellt gleichzeitig die Beziehung zwischen Adele und ihrem Ex-Freund dar.

Ein Lied über das Streben nach dem Unerreichbaren

Der Song entstand nach einer schmerzhaften Trennung, die Adele zu dem Text inspirierte. Während eines Streits mit ihrem damaligen Freund, den sie in einer Londoner Bar erlebt hatte, nahm sie den Text des Liedes spontan auf ihrem Handy auf, als sie die Oxford Street hinunterlief. Der Text reflektiert Adeles Gefühle der Verwirrung und des Herzschmerzes.

Adele wurde mit „Chasing Pavements“ 2009 mit einem Grammy für die Beste weibliche Pop-Gesangsdarbietung ausgezeichnet und erhielt weitere Nominierungen in den Kategorien „Record of the Year“ und „Song of the Year“. „Chasing Pavements“ ebnete den Weg für ihr Debütalbum „19“.

Obwohl der Song im deutschsprachigen Raum nur mäßig erfolgreich war, erreichte er in Norwegen die Spitze der Charts und war auch in anderen Ländern wie Dänemark und Belgien in den Top 10 vertreten. In Großbritannien wird der Begriff „Pavements“ metaphorisch für das Streben nach etwas Unerreichbarem verwendet.