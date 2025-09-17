„Akzent wie Hitler“: Fedez provoziert mit Song über Sinner

Rapper Fedez sorgt mit einer Songzeile über Tennisstar Jannik Sinner für Negativkritik

Der italienische Rapper Fedez hat mit einem neuen Song für einen Shitstorm gesorgt. In dem Track thematisiert der Musiker den Akzent des Tennis-Weltranglistenzweiten Jannik Sinner, der aus Südtirol stammt. In einer Zeile des Liedes heißt es: „Der Italiener hat ein neues Idol, das Jannik Sinner heißt. Reinblütiger Italiener mit einem Akzent wie Adolf Hitler.“

Kontroverse um den Song

Der Abschnitt des Songs, der Sinners Akzent thematisiert, wurde vorab in einer Instagram-Story veröffentlicht und sorgte dort für zahlreiche negative Reaktionen. Ein Nutzer kommentierte in Bezug auf Fedez: „Zum Schämen. Was ist dir bloß durch den Kopf gegangen, als du so etwas geschrieben hast?“ Andere schrieben: „Damit bist du als Sänger gescheitert, du bist für mich gestorben“ oder „Du warst einmal ein Star, warum hast du so etwas nötig?“

Fedez reagierte bislang nicht weiter auf den Gegenwind. Auch Jannik Sinner äußerte sich bislang nicht zu dem Track.

Hintergrund zu Fedez

Fedez, mit bürgerlichem Namen Federico Leonardo Lucia, ist 35 Jahre alt und zählt seit Jahren zu den bekannten Persönlichkeiten der italienischen Musikszene. Mit Songs wie „Prima di ogni cosa“ erzielte er große Erfolge. Zudem machte seine Ehe mit der Influencerin Chiara Ferragni, mit der er zwei Kinder hat, ihn einem internationalen Publikum bekannt. Das Paar war Gegenstand einer TV-Dokuserie und ist inzwischen geschieden. Auch juristische Konflikte und öffentliche Skandale begleiteten die Karriere des Rappers. Auf Instagram hat Fedez nach wie vor rund 13,5 Millionen Follower:innen.

Sinners sportliche Leistungen

Jannik Sinner ist aktuell der zweithöchste Weltranglisten-Spieler Italiens und erreichte im Juni 2024 kurzzeitig den Spitzenplatz der ATP-Weltrangliste. Er stand im Finale der US Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz, verlor das Match jedoch und damit auch die Führungsposition in der Rangliste. Sinner gilt als großes italienisches Tennis-Talent und wird international für seine Technik und Spielweise geschätzt.

