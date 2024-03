Doku deckt auf: Missbrauchsvorwürfe gegen Nickelodeon

Die Vorwürfe richten sich insbesondere gegen den ehemaligen Produzenten Dan Schneider.

Eine neue, vierteilige US-Dokumentation „Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV“ berichtet von Missbrauch, Sexismus und Rassismus am Set des Kindersenders Nickelodeon. Die Vorfälle sollen sich unter anderem bei Dreharbeiten zu Kult-Serien wie „Zoey 101“ und „iCarly“ ereignet haben.

In der Serie schildern ehemalige Nickelodeon-Stars und -Mitarbeiter:innen ihre Erlebnisse. Die Mutter einer damals Elfjährigen berichtet, ein Produktionsassistent habe laut den Aussagen ihrer Tochter Nacktbilder per E-Mail an das Kind geschickt. „Es war ein Bild von ihm, auf dem er nackt masturbiert. Er sagte, er habe es ihr geschickt, weil sie sehen solle, dass er an sie denke.“

„iCarly“-Star Drake Bell äußert sich

In der Dokumentation berichtet auch Drake Bell, der in „iCarly“ die Rolle von Spencer übernahm, von Negativ-Ereignissen. Ein Gesprächscoach des Senders habe ihn damals sexuell missbraucht. Nachdem der Coach ihn dazu überreden konnte, zwischen Castings bei ihm zu übernachten, kam es zum Vorfall, den Bell zwar nicht genau benennt, jedoch so beschreibt: „Stell dir das Schlimmste vor, was du dir im Bereich von sexuellem Missbrauch vorstellen kannst. Das ist mir passiert.“

Produzent Dan Schneider am häufigsten beschuldigt

Die Vorfälle in der Enthüllungsdoku richten sich auch insbesondere gegen den ehemaligen Nickelodeon-Produzenten Dan Schneider. Dieser war für die Erfolgsserien „Zoey 101“, „Drake & Josh“ und „iCarly“ verantwortlich. Schneider habe sich am Set besonders auffällig gegenüber Minderjährigen verhalten.

So wird in „Quiet on Set“ eine Szene eingeblendet, die den Produzenten zusammen mit der damalig 16-jährigen Amanda Bynes im Whirlpool sitzend zeigt. In einer weiteren Sequenz umarmen sich die beiden.

Eine ehemalige Produzentin des Senders sei außerdem von Schneider genötigt worden, ihn zu massieren. Des Weiteren habe er ihr Pornos gezeigt. „Da ich zum ersten Mal als Autorin arbeitete, wusste ich nicht, was akzeptabel war und was nicht“, berichtet sie in der Doku. Bislang habe sie zu den Vorfällen geschwiegen – aus Angst vor einer Kündigung.

Schneider entschuldigt sich per Video

In einem am Mittwoch, den 20. März 2024, veröffentlichten Video auf seinem YouTube-Kanal äußert sich der Produzent zur „Quiet on Set“-Serie. In einem 19-minütigen Interview, geführt von „iCarly“-Darsteller BooG!e, räumt er ein, sich seinen vergangenen Verhaltensweisen stellen zu müssen, „von denen einige peinlich“ seien, so der 58-Jährige. Zudem schulde er „definitiv einigen Leuten eine ziemlich starke Entschuldigung“.

Nickelodeon hielt sich in einem Statement gegenüber der „New York Times“ bedeckt. Man habe „alle formellen Beschwerden untersucht, als Teil unseres Engagements für die Förderung eines sicheren und professionellen Arbeitsplatzes“, heißt es in der Stellungnahme.

Trailer zu „Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV“:

„Quiet on Set“ ist bisher nur auf dem US-Streamingdienst Max zu sehen. Ob und wann die Serie auch in Deutschland zu streamen ist, ist aktuell unklar.