Kurt Cobain: Zertrümmerte Gitarre bringt über 100.000 US-Dollar ein

Kultstatus hat seinen Preis – und Kurt Cobains zertrümmerte Gitarre aus dem Jahr 1992 beweist es. Das Instrument, das Cobain während Nirvanas Europatournee in den frühen 90ern zerstörte, sorgte nun für einen Bieterkrieg. Hier alle Infos dazu.

Alle Erwartungen übertroffen

Dylan Kosinski, der Leiter der Plattform Gottahaverockandroll, wo es das gute Stück zu ersteigern gab, bestätigte gegenüber „TMZ“, dass sich fünf Sammler einen harten Wettstreit lieferten, bevor ein Käufer aus dem US-Staat Texas schließlich den Zuschlag erhielt. Ursprünglich lag das Mindestgebot bei nur 30.000 US-Dollar – der finale Preis übertraf alle Erwartungen deutlich. Die Fender Stratocaster wurde schließlich für 101.500 US-Dollar verkauft.

Obwohl die Gitarre während der Tour demoliert wurde, setzten Crewmitglieder sie damals noch notdürftig wieder instand. Ein ehemaliger Mitarbeiter, der in den frühen 1990ern für Nirvana arbeitete, bewahrte das Stück auf. Die Echtheit wurde später von Big John Duncan, einem bekannten Gitarrentechniker der Band, bestätigt.

Ein Stück Rockgeschichte

Auch wenn Cobains berühmte Gitarre aus dem „Smells Like Teen Spirit“-Video bereits für atemberaubende 4,5 Millionen US-Dollar den Besitzer wechselte, zeigt dieser Verkauf: Ein zerbrochenes Stück Rockgeschichte kann sich als wahre Goldgrube entpuppen. Auch ein paar einzelne Cobain-Haare wurden erst kürzlich versteigert, wobei eine Strähne des Nirvana-Frontmanns ganze 13.620 Euro erbrachte. Kurt Cobain nahm sich am 5. April 1994 das Leben, wenige Monate bevor das Nirvana-Live-Album MTV UNPLUGGED IN NEW YORK im November desselben Jahres veröffentlicht wurde.

Auktionssensationen wie diese sind nicht nur auf Grunge-Legende Cobain beschränkt. Kult-Symbole wie der Thron von „Game of Thrones“, oder ein Klavier von Oasis, werden immer wieder für gutes Geld versteigert. Ein Mann erwarb kürzlich eine signierte Gitarre von Taylor Swift für 4.000 US-Dollar, nur um sie direkt im Live-Stream mit einem Hammer zu zerstören.

Im Vergleich zu einer früheren Auktion ist die Fender Mustang mit 100.000 US-Dollar beinahe ein Schnäppchen. Die ikonische Akustik-Elektrogitarre, mit der Cobain das „MTV Unplugged“-Konzert prägte, wurde vor zwei Jahren für erstaunliche sechs Millionen US-Dollar verkauft. Der Käufer, ein Geschäftsführer einer australischen Audiotechnik-Firma, erwarb das Stück.