Anreisewelle beim Hurricane Festival: Polizei macht Drogenkontrollen

Hurricane & Southside: Rise Against, Jan Böhmermann & mehr dabei

Das Hurricane Festival 2025 ist offiziell gestartet – doch bereits am Donnerstag (19.06.) kam es zu ersten Staus rund um Scheeßel. Die Polizei ist bereits im Einsatz, um die Sicherheit der Hurricane-Besucher zu gewährleisten.

Viele Besucherinnen und Besucher machten sich frühzeitig auf den Weg, um pünktlich zu ersten Acts wie 100 Kilo Herz und Raum27 vor Ort zu sein. Das Festival hat nämlich bereits mit einem Warm-up-Programm begonnen, was viele Fans zum früheren Camping motivierte. Die Kehrseite waren allerdings Staus auf den Zufahrtsstraßen. Besucher berichteten, dass sie in den umliegenden Ortschaften teils zwei Stunden warten mussten, um auf das Campinggelände fahren zu können.

Polizei kontrolliert Besucher beim Hurricane Festival

Die Polizei war bereits am Donnerstag im Einsatz. Bei Kontrollen an der Autobahnabfahrt Sottrum und in Hamersen haben die Beamten bis zum Abend zehn Fahrer wegen Drogenkonsums aus dem Verkehr gezogen. Eine Person war ohne Führerschein unterwegs. Zudem deckte die Polizei zwei Fälle von Ticketbetrug auf. Insgesamt sind über das gesamte Wochenende rund 500 Polizistinnen und Polizisten rund um das Gelände im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen.

Die Behörden und der Veranstalter setzen auch dieses Jahr wieder auf ihr bewährtes Verkehrskonzept, das seit neun Jahren zum Einsatz kommt und stetig optimiert wird. Sheila Schönbeck von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erklärte im Vorfeld, dass es in diesem Jahr keine relevanten Baustellen im Umfeld des Festivals gebe. Potenziell störende Arbeiten wurden frühzeitig abgeschlossen oder entsprechend angepasst, sodass die Anreise zum Hurricane Festival weitgehend reibungslos verlaufen soll.

Das ganze Line-up sowie Timetable und Hinweise zur Anfahrt hier zum Nachlesen!

Wer es nicht nach Scheeßel schafft, kann viele Konzerte wie gewohnt im Livestream verfolgen.

Mit 65.000 verkauften Tickets ist das Festival zwar noch nicht komplett ausverkauft, doch das Line-up lässt kaum Wünsche offen. Fast 90 Acts stehen auf dem Plan – darunter Headliner wie The Prodigy, Green Day und AnnenMayKantereit sowie Ikkimel, Olli Schulz, Apache 207 und Jan Böhmermann mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld.