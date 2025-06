Geheimnis gelüftet: Dieser Secret Act spielt beim Hurricane Festival

Seit Längerem haben Festival-Besucher spekuliert, doch nun ist klar, wer den letzten Slot am Sonntag auf der Hauptbühne spielen wird. Die Veranstalter des Hurricane Festivals haben den Secret Act bekannt gegeben.

Der britische Singer-Songwriter Tom Odell wird am Sonntag (22. Juni) ab 15:45 Uhr auf der Forest Stage auftreten. Damit ist das Programm des Festivals, das vom 20. bis 22. Juni am Eichenring in Scheeßel stattfindet, komplett.

Secret Act beim Hurricane

Auch bei Rock am Ring und Rock im Park Gerüchte hatten die Secret Acts für Aufregung gesorgt. Am Nürburgring war die Überraschung groß, als Electric Callboy das Festival eröffnete. Der darauffolgende Überraschungs-Act war Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, die jedoch nicht bei jedem Rock-Fan gut ankamen.

Auch beim Hurricane machten die Gerüchte über den Secret Act in den sozialen Medien die Runde. Mit Tom Odell erwartet die Besucher ein international gefeierter Künstler, der zuletzt auch als Support Act für Billie Eilish in Deutschland aufgetreten ist.

Mehr zu Tom Odell

Bekannt wurde Odell 2012 mit seiner EP SONGS FROM ANOTHER LOVE. Ein Jahr später gewann er den renommierten Critics’ Choice Award der Brit Awards. Die Auszeichnung verhalf ihm zu internationalem Erfolg. Sein Song „Another Love“ entwickelte sich zum globalen Hit, verkaufte sich über zehn Millionen Mal und stürmte europaweit die Charts – auch in Deutschland, wo der Song durch eine Werbekampagne zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt.

Für Odell ist es nicht der erste Besuch in Scheeßel: Bereits 2024 stand er auf der Hurricane-Bühne. Auch beim Schwesterfestival Southside wird er in diesem Jahr auftreten – dort allerdings bereits am Freitag um 16:45 Uhr auf der Green Stage.

Wer es nicht zum Festival schafft, kann das Hurricane-Festival wie gewohnt auch per Livestream verfolgen. Übertragen werden alle drei Festivaltage. Die Moderator:innen Kessy Schygulla und Markus Kavka begleiten das Event. Neben der Übertragung auf MagentaTV und #dabeiTV wird das Festival auch auf MagentaMusik, TikTok und Facebook gestreamt – kostenlos und ohne Abo. Neben den Konzerten soll es auch exklusive Backstage-Einblicke, Interviews mit Künstler:innen und Eindrücke vom Festivalgelände geben.