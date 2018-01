„Ant-Man and the Wasp“-Trailer: Erste Szenen aus dem letzten Marvel-Film 2018

Die Marvel-Studios schießen 2018 aus allen Rohren, oder versuchen es zumindest. Im Februar wird mit „Black Panther“ ein komplett neues Sub-Franchise eingeführt, Ende April startet mit „Avengers 3: Infinity War“ der bisher größte Film der Comic-Reihe, in dem alle bisher bekannten Helden vereint werden sollen.

Eine Nummer kleiner (höhö) geht es dann am 02. August weiter. Mit „Ant-Man and the Wasp“ wird die Geschichte vom schrumpfenden Wissenschaftler Hank Pym (Michael Douglas) und seinem Nachfolger Scott Lang (Paul Rudd) weitererzählt. Neu im Superheldenanzug ist „The Wasp“, die von der aus Teil 1 bekannten Evangeline Lilly gespielt wird. Sie darf nun auch Schrumpfen und Wachsen und sogar Fliegen.

Den ersten Trailer zum Film könnt Ihr Euch oben anschauen.