Am 30. September 2019 kündigte die Düsseldorfer Rap-Crew Antilopen Gang ihr neues und gleichzeitig drittes Studioalbum ABBRUCH ABBRUCH an. Dies verkündeten sie auf ihren Social-Media-Kanälen. Das neue Album der Crew, bestehend aus Panik Panzer, Danger Dan und Koljah soll demnach am 24. Januar 2020 erscheinen.

Mit dem Titel ihres neuen Albums führen sie eine Tradition fort: Alle ihre Alben als Antilopen Gang beginnen mit dem Buchstaben „A“: 2014 ihr Debütalbum AVERSION, 2017 ANARCHIE UND ALLTAG und jetzt ABBRUCH ABBRUCH. 2015 reihte sich zudem mit ABWASSER noch ein Mixtape in diese Reihe ein.

Die Tracklist, mögliche Featuregäste und weitere Informationen sind noch nicht bekannt. Laut ihres Onlineshops wird das Album insgesamt 14 Tracks aufweisen.

Hier könnt Ihr ABBRUCH ABBRUCH vorbestellen.

