Antilopen Gang veröffentlichen neuen Song „Wünsch dir nix“ inklusive Video

Am 25. Oktober hat die Antilopen Gang ihre zweite Single „Wünsch dir nix“ ihres kommenden Albums ABBRUCH ABBRUCH veröffentlicht. In dem Video zu „Wünsch dir nix“ fährt die Antilopen Gang, bestehend aus Panik Panzer, Danger Dan und Koljah, nachts quer durch die Stadt. Nicht etwa in einem AMG Mercedes, sondern stilecht auf Holland-Fahrrädern. Der Song handelt davon, was gewesen wäre, wenn – und wie hätte es werden können, falls…

In dem Refrain steckt eine Hommage an Die Toten Hosen, bei deren Label die Antilopen Gang unter Vertrag steht, und an ihren Song „Wünsch dir was“ aus dem Jahr 1993.

Am 04. Oktober 2019 hatte die Antilopen Gang ihre erste neue Single „2013“ veröffentlicht, darin geht es um das bisher entscheidendste Jahr der Band.

Das neue Album ABBRUCH ABBRUCH der Antilopen Gang soll am 24. Januar 2020 erscheinen.

Mit dem Titel ihres neuen Albums führen sie eine Tradition fort: Alle ihre Alben als Antilopen Gang beginnen mit dem Buchstaben „A“: 2014 ihr Debütalbum AVERSION, 2017 ANARCHIE UND ALLTAG und jetzt ABBRUCH ABBRUCH. 2015 reihte sich zudem mit ABWASSER noch ein Mixtape in diese Reihe ein.

Ab 12. Februar 2020 will die Gang ihre Tour durch 19 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz starten.

Antilopen Gang auf „ABBRUCH ABBRUCH“-Tour 2020 – hier sind die Termine:

12.02.2020 – Cottbus, Gladhouse

13.02.2020 – Stuttgart, LKA Longhorn

14.02.2020 – Leipzig, Werk 2

15.02.2020 – Bielefeld, Lokschuppen

17.02.2020 – Erlangen, E-Werk

19.02.2020 – AT – Wien, Arena

20.02.2020 – Dresden, Alter Schlachthof

21.02.2020 – München, Muffathalle

22.02.2020 – Wolfsburg, Hallenbad

24.02.2020 – Jena, Kassablanca

25.02.2020 – Hannover, Capitol

28.02.2020 – Hamburg, Grosse Freiheit 36

29.02.2020 – Berlin, Columbiahalle

06.03.2020 – Karlsruhe, Substage

07.03.2020 – Wiesbaden, Schlachthof

11.03.2020 – Oberhausen, Kulttempel

12.03.2020 – CH-Winterthur, Salzhaus

13.03.2020 – CH-Bern, Dachstock

14.03.2020 – Köln, E-Werk

Tickets gibts auf shop.antilopengang.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.