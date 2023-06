Damit liegt der 25-jährige Ludwigshafener vor Niall Horan, der seine Platte THE SHOW veröffentlichte.

Am 9. Juni ist GARTENSTADT, das neue Album von Apache 207, erschienen. Dass der Rapper aus Ludwigshafen mit seinen Projekten kommerziellen Erfolg genießt, ist nicht neu. Auch seine aktuelle Platte ist dabei keine Ausnahme, denn mit GARTENSTADT steigt Volkan Yaman, wie Apache bürgerlich heißt, auf Platz 1 der Deutschen Album-Charts ein. Damit landet er noch vor THE SHOW von One-Direction-Mitglied Niall Horan, der Platz 2 belegt.

Über die 42-minütige Laufzeit vermischt der 25-Jährige verschiedenste musikalische Einflüsse – R’n’B, HipHop, Eurodance, um ein Paar zu nennen – zu seinem eigenen Pop-Sound. Textlich zeigt sich Apache von einer verletzlichen Seite: Er singt von Heartbreaks und über seine schwierige Kindheit. Die Single „Komet“, bei der Udo Lindenberg mitwirkte, hält sich bereits seit 20 Wochen in den Single-Charts, wo sie aktuell den zweiten Platz belegt.

„To be honest, it’s a bit all over the place, und durchweg originell auch nicht, aber für eine lange Auto- oder Rollerfahrt in den Sommerabend geradezu ideal“, befindet ME-Autorin Anastasia Rutkowski in ihrer Kritik. Die dreieinhalb von sechs möglichen Sternen im MUSIKEXPRESS schienen dem Mainstream-Appeal der Platte keinen Abbruch zu tun.