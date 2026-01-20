Tickets für Apache 207 live: Großes Kontingent im Fan-Sale verfügbar

Sind die Gigs von Apache 207 doch noch nicht ganz ausverkauft? Tickets für Hannover, Berlin, Mannheim und Hamburg sind wohl noch im Fan-Sale zu haben.

Apache 207 ist einer der populärsten Künstler in Deutschland. Dies zeigt sich auch immer wieder bei den Ticketverkäufen für seine Shows. So auch bei seiner aktuellen Arena-Tour. Diese war innerhalb weniger Stunden restlos ausverkauft. Zumindest ganz offiziell. Restkarten können jetzt scheinbar doch noch erworben werden.

Wie man jetzt an Karten kommt

Wer nicht zu denjenigen gehörte, die frühzeitig ein Ticket kaufen konnten, sollten jetzt aufhorchen. Die Tour ist noch nicht vorbei und für die noch anstehenden Shows gibt es überraschend noch Karten.

Diese sind über den Eventim-Fan-Sale zu erwerben und werden somit von Fans an Fans weitergegeben. Für alle verbliebenen Termine in Hannover, Berlin, Mannheim und Hamburg sind über diese Möglichkeit noch Tickets verfügbar, die preislich je nach Gig zwischen 45 und 76 Euro variieren. Wer den Deutschrapper also unbedingt noch sehen möchte, sollte im Fan-Sale vorbeischauen. Dennoch bitte wirklich bedenken, dass die Shows an sich ausverkauft sind und man sich hier nicht übers Ohr hauen lassen sollte.

Wo und wann tritt Apache als nächstes auf?

21.01.2026 – Hannover, ZAG Arena

22.01.2026 – Hannover, ZAG Arena

28.01.2026 – Berlin, Uber Arena

29.01.2026 – Berlin, Uber Arena

30.01.2026 – Berlin, Uber Arena

01.02.2026 – Berlin, Uber Arena

02.02.2026 – Berlin, Uber Arena

06.02.2026 – Mannheim, SAP Arena

07.02.2026 – Mannheim, SAP Arena

08.02.2026 – Mannheim, SAP Arena

12.02.2026 – Hamburg, Barclays Arena

13.02.2026 – Hamburg, Barclays Arena

14.02.2026 – Hamburg, Barclays Arena

