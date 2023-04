Apache 207 veröffentlicht „Schimmel in der Villa“ mit Musikvideo

Apache 207 veröffentlichte am Sonntag mit „Schimmel in der Villa“ seine dritte Single zum kommenden Album GARTENSTADT.

Am Sonntag (16. April) erschien eine neue Single des Mannheimer Rappers Apache 207. In „Schimmel in der Villa“ besingt der 25-jährige die Schwierigkeiten, die ein Leben im Luxus mit sich bringen kann. Im dazugehörigen Musikvideo läuft der „Roller“-Rapper durch seine Villa, die ihm – so Apache im Song – eigentlich zu groß ist. Apache fühle sich wie in seinem Kinderzimmer, wenn er sich fragt „was soll der Schimmel in der Riesenvilla?“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Schimmel in der Villa“ ist nach „Komet“ mit Udo Lindenberg und „Breaking Your Heart“ die dritte Single zum Album GARTENSTADT, das am 9. Juni 2023 erscheinen soll.