Apache 207 zeigt Videosingle „Breaking your heart“ aus GARTENSTADT

Am 9. Juni wird Apache 207 sein drittes Studioalbum GARTENSTADT veröffentlichen. Am Freitag (31. März) koppelte er eine Single aus der Platte aus. „Breaking your heart“ ist, mit den bewährten Eurodance-Anleihen, dem Gesang und einem aufwendig produzierten Video, Apache 207 in Reinform.

Am 23. März hat der Künstler über Instagram die Tracklist der Platte bekanntgegeben. Auch sein und Udo Lindenbergs Chart-Phänomen „Komet“ wird enthalten sein. Weitere Feature-Gäste sind indes noch nicht bestätigt.

Empfehlung der Redaktion Konzertbericht Apache 207 live in Berlin: Er hat sich seinen Block auf die Bühne geholt Apache 207 live in Berlin: Er hat sich seinen Block auf die Bühne geholt

Der Musiker hatte seine jetzt eher klassische Promo-Phase ungewöhnlich eingeläutet. Den nach einem Stadtteil seiner Heimatstadt Ludwigshafen benannten Langspieler kündigte er an, indem er ein einzelnes Plakat im benachbarten Mannheim aufhängen ließ. In bester Lana-Del-Rey-Manier, die ihre aktuelle Platte DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD ebenfalls so bewarb. In ihrem Fall, um ihren Ex-Freund zu verärgern. Ausgerechnet an dessen Wohnort tauchte das einsame Billboard auf. Falls es eine solche gibt, ist die Nachricht hinter der Hommage des 22-Jährigen an diese Strategie noch nicht entziffert.

In der Woche vom 13. März stellt sein wohl bekanntester Song „Roller“ einen deutschen Chartrekord auf. Er belegte länger ununterbrochen einen Platz in der Liste als Wham!s „Last Christmas“.