GARTENSTADT: Apache 207 kündigt sein drittes Album an

Mit einem einzelnen Plakat hat Apache 207 am Freitag (17. März) sein drittes Album angekündigt. Es hängt am Häuserblock N5 6/7, 68161 Mannheim, in einem der Quadrate der inneren Planstadt zwischen Filialen der Ketten „Intersport“ und „Engelhorn Sports“.

Es zeigt den Künstler im typischen Look – Sonnenbrille, weißes T-Shirt, schwarze Hose –, während er rauchend einen Strauß Blumen beiläufig im Müll entsorgt. Über ihm der Schriftzug: „GARTENSTADT Das neue Album – 09.06.23“.

Mit seinem neuen Werk kehrt Apache 207, zumindest dem Namen nach, zu seinen Wurzeln zurück. Immerhin ist es nach dem Stadtteil Ludwigshafens benannt, in dem Volkan Yaman mindestens zur Schule gegangen und vielleicht auch aufgewachsen ist. Allerdings gibt es noch keine offiziellen Informationen zur Tracklist oder der Produktion. 2023 ist bisher nur sein gemeinsamer Song mit Udo Lindenberg erschienen, „Komet“.

Die Ankündigung folgt einem historischen Erfolg des Künstlers auf dem Fuße. Seit dem 10. März hält sich sein Song „Roller“ seit 162 Wochen in den deutschen Charts und hat damit den bisher ewigen Rekord von Wham!’s „Last Christmas“ eingestellt.