Aphex Twin teilt spontan Compilation MUSIC FROM THE MERCH DESK (2016-2023)

Der Release umfasst 38 Tracks, die zuvor nur während seiner Touren am Merch-Stand zu haben waren.

Es gibt Neues von Aphex Twin. Also quasi. Denn Richard David James, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, hat überraschend am 17. Dezember eine Compilation herausgebracht, auf der 38 Stücke zu finden sind, die es bisher nur verteilt auf sechs Vinyl-Releases am Merch-Stand bei seinen Live-Gigs in London, Barcelona, Manchester und Houston zu shoppen gab. Der Titel der Veröffentlichung deshalb passenderweise: MUSIC FROM THE MERCH DESK (2016-2023).

Mit Augenzwinkern

Das Coverartwork der Compilation präsentiert Aphex Twin gleich mehrere Male – sein Gesichter werden kombiniert mit teils golden-glänzender Typografie. Der gesamte Look: Eher humorig-trashig, als alles andere. Der Release ist ausschließlich zum Streaming verfügbar.

Arbeiten an der eigenen Legacy

Neue Tracks vom 53-Jährigen gibt es auf der Spontanveröffentlichung nicht zu hören, jedoch scheint genau das gerade das Ding des irisch-britischen Musikers zu sein. Zuletzt haute er im Sommer eine Expanded Edition seiner Platte SELECTED AMBIENT WORKS VOLUME II raus – schließlich feiert diese 2024 ihren 30. Geburtstag.