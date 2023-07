Hat Aphex Twin zwei neue Songs anonym auf Soundcloud geteilt?

Auf einem Account, der mutmaßlich dem Electronica-Pionier gehört, wurden zwei neue Tracks hochgeladen.

Es gibt wieder neue Musik von Aphex Twin! Oder angeblich von Aphex Twin, sollte es in diesem Fall heißen. Ein Soundcloud-Profil, hinter dem Fans den exzentrisch Produzenten und DJ vermuten, hat zwei neue Songs geteilt. Eine dazugehörige Botschaft soll einen Hinweis auf deren Authentizität geben.

Schon seit einigen Jahren glaubt ein Teil der Fangemeinde von Richard D. James, so der bürgerliche Name des Künstlers, dass er hinter dem bisher anonymen Profil user18081971 auf Soundcloud steckt. Obwohl sich dies bisher nicht überprüfen ließ, lassen der Stil der dort geposteten Tracks die Vermutung zu. Auch die Songtitel erscheinen verdächtig nach James‘ spezieller Art. Die zwei neuen Titel, die am Donnerstag (27. Juli) dort erschienen, heißen „Short Forgotten Produk Trk Omc” und “2nd Neotek Test Trac Omc“. Die jeweilige Beschreibung der zwei Uploads soll ebenfalls auf James hindeuten. Dort heißt es: „Für alle, die mich [persönlich angeschrieben] haben“.

Falls ihr auch mitraten wollt, ob es sich es bei den zwei Tracks tatsächlich um Aphex Twin handelt, könnt ihr weiter unten einmal reinhören. Das Timing des Uploads könnte ebenso auf James schließen lassen. Nur einen Tag später, am 28. Juli, veröffentlichte der Sound-Tüftler seine neue EP BLACKBOX LIFE RECORDER 21F / IN A ROOM7 F760. Bereits im Juni kündigte James sein erstes musikalisches Lebenszeichen seit fünf Jahren an.

Hört hier „Short Forgotten Produk Trk Omc“

Hört hier „2nd Neotek Test Trac Omc“