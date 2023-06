Aphex Twin veröffentlicht neuen Track „Blackbox Life Recorder 21f“

Aphex Twin hat mit „Blackbox Life Recorder 21f“ die erste neue Musik seit fünf Jahren herausgebracht. Und das reicht noch nicht an News: Ab dem 28. Juli wird die dazugehörige EP BLACKBOX LIFE RECORDER 21F / IN A ROOM7 F760 über Warp Records veröffentlicht werden.

Aphex Twin, der mit bürgerlichem Namen Richard David James heißt, brachte das Stück erstmalig auf dem Sónar Festival in Barcelona auf die Bühne, wo er am 16. Juni 2023 auftrat und seinen ersten Live-Auftritt seit vier Jahren hinlegte.

Auch via Twitter teilte er die Musik-News, inklusive Streaming-Link.

BLACKBOX LIFE RECORDER 21F.

NEW. OUT NOW.https://t.co/XXvxMi7JRA pic.twitter.com/MKvuBYZP70

— Aphex Twin (@AphexTwin) June 21, 2023