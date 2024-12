Apple-Music-Livestream an Silvester – Björk mit dabei

Zumindest für die USA und Großbritannien steht das Line-Up für den Jahresrutsch. Ob Deutschland auch zuhören kann, ist noch unklar.

Das Ende des Jahres steht bereits vor der Tür. Für die finale Nacht von 2024 hat Apple Music nun ein Musik-Programm bekanntgegeben. Neben zwei Livestream-Events, unter anderem mit Björk, plant der Streaming-Anbieter außerdem ein 24-Stunden-Programm mit speziellen DJ-Tracks. Ein großes Fragezeichen bleibt jedoch noch, ob dieses digitale Event auch hierzulande zum Stream zur Verfügung steht. Mehr dazu unten.

DJ-Sets von Björk, Tim Sweeney, Skepta und mehr

Beide Silvester-Livestreams tragen den Titel „Apple Music Live: NYE“. Den Start soll die isländische Sängerin Björk mit einem DJ-Set am 31. Dezember um 21 Uhr GMT legen. Zudem dürfe man auch Auftritte von Tim Sweeney und der DJane Naina erwarten. Die Sets der drei Künstler:innen werden nur als reine Audio-Streams über die Radiosender Apple Music Club und Apple Music 1 übertragen.

Dem Bericht von „The Line of Best Fit“ zufolge soll es dann ab 23 Uhr GMT mit einem Video-Stream von „Apple Music Live: NYE“ weitergehen. Hier kann man dann Auftritte von Skepta und Uncle Waffles verfolgen. Gestreamt wird weiterhin auf den Radiosendern Apple Music Club und Apple Music 1, sowie auf Apple Music. Alle Live-Auftritte, sowohl das Audio-Format mit Björk, als auch die Video-Clips, wurden übrigens im Londoner The Cause voraufgezeichnet.

24 Stunden lang DJ-Tracks hören

Neben den „Apple Music Live: NYE“-Sets wurde außerdem noch ein anderes Programm für den Abend auf die Beine gestellt. So kündigte man am 18. Dezember ein 24-Stunden-Programm von Apple an. Am 31. Dezember um 8 Uhr GMT plant der Streamingdienst eine 24-stündige Radioübernahme im Apple Music Club und auf Apple Music 1. Unter anderem sollen hier DJ-Sets von unter anderem Justice, Rüfüs Du Sol, horsegirl, John Summit, Jyoty, Kayan, DIDI Han, SPINALL und Skratch Bastid zu hören sein.

Livestream auch in Deutschland? Unklar

Ob man auch hierzulande einen Zugriff auf das Musik-Angebot zum Jahreswechsel hat, ist bislang unbekannt. Bisher wurden alle Termine nur für die Zeitzonen in den USA und Großbritannien bekanntgegeben. Sollte das Programm auch in Deutschland zur Verfügung stehen, könnte man in Anbetracht der englischen Zeitzone GMT davon ausgehen, dass der Livestream hier ab 22 Uhr beginnt.