Massive Attack lästern über Umweltsünden Coachella und The Sphere

„Wenn ihr etwas sehen wollt, das das lächerlichste menschliche Verhalten darstellt, dann ist es genau dort“, so Massive Attack.

Coachella, das Musikfestival in Indio, Kalifornien, ist bekannt dafür, die wirklich großen Namen der Musikbranche auf ihrer Veranstaltung zu vereinen. Für die nächste Festival-Rutsche 205 waren auch Massive Attack von den Veranstaltenden angefragt. Doch das TripHop-Duo lehnte einem Auftritt beim Bombast-Open-Air in den USA ab. Der Grund dafür: Coachella sei keine gute Sache für die Umwelt. Bei ihren Lästereien schlossen sich gleich auch noch The Sphere mit ein.

Coachella-Umgang mit Umwelt sei „verrückt“

„Wir haben Coachella für das nächste Jahr abgesagt, weil wir schon einmal dort waren und das war genug“, so Robert „3D“ Del Naja in einem am 17. Dezember veröffentlichten Gespräch mit „NME“. Und weiter: „Es ist in Palm Springs. Es ist ein Golfresort, das in der Wüste gebaut wurde und mit einem Sprinklersystem betrieben wird, das die öffentliche Wasserversorgung nutzt. Verrückt. Wenn ihr etwas sehen wollt, das das lächerlichste menschliche Verhalten darstellt, dann ist es genau dort.“

So sieht es beim Coachella aus:

Massive Attacks Coachella-Performance im Jahr 2006:

Massive Attack würden auch nicht in The Sphere auftreten

Die Gruppe aus Bristol hat schon länger viel daran gesetzt, den CO2-Fußabdruck großer Live-Konzerte zu minimieren. Da passt nicht nur ein Festival in der Wüste in ihren Plan, sondern auch nicht ein Gig in The Sphere in Las Vegas – der kugelförmigen Mehrzweckhalle, deren Fassade mittels LED-Verkleidung als Animationsfläche dient. Del Naja meinte „NME“ gegenüber dazu: „Natürlich würde ich gerne so viel LED in die Hände bekommen! Unmengen von kugelförmigen LEDs zum Spielen. […] Was für ein geniales Stück Infrastruktur am denkbar schlechtesten Ort – in der schlechtesten Umgebung der Welt.“

Von Zukunftsplänen und neuer Musik

Zudem sprach der 59-Jährige im „NME“-Interview auch über die Zukunftspläne für Massive Attack. Demnach wolle die Band schon seit vier Jahren ihre neuen Lieder veröffentlichen und hoffe darauf, dem im Jahr 2025 wirklich nachkommen zu können. Dass das bisher noch nicht geschehen ist, läge laut Del Naja an einem „Streit mit dem Label“. Wovon genau die Fehde handelt, ließ der Musiker in dem Gespräch jedoch bewusst aus. „Das ist ein ganz anderer Artikel.“

Massive Attack werden 2025 auch Deutschland besuchen. Zwei Konzerte sind hierzulande in Aussicht: Am 7. Juli 2025 in Bonn und am 8. Juli 2025 in Berlin.