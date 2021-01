Apple TV: Streaming-Boxen im Vergleich und was zu Apple TV 6 bekannt ist

Apple TV 6 – also die sechste Generation der Set-Up-Box – soll übrigens noch in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommen. Glaubt man den Vermutungen, so wird die neue Box noch mehr Arbeitsspeicher besitzen und bis zu 128 GB Flash-Speicher ausgestattet sein. So sollen später auch Modelle mit 256 GB und 512 GB eingeführt werden. Darüber hinaus wird Apple voraussichtlich die Fernbedienung überarbeiten und tüftelt bereits an einem ganz eigenen Gamepad.

So wird mit dem Apple TV 6 anscheinend besonderer Wert auf Gaming gelegt. So soll auch Apple Arcade ein Upgrade zu Apple Arcade+ erhalten. Apple-Arcade-Abonnent*innen können schon jetzt für 4,99 Euro pro Monat bzw. 49,99 Euro pro Jahr über 100 iPhone-, iPad-, Mac- und Apple-TV-Spiele downloaden. Mit Apple Arcade+ wird dem noch eins drauf gesetzt. So wird es vermutlich große Konsolen-Spiele enthalten, wie beispielsweise auch der Xbox Game Pass.