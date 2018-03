Arcade Fire haben den 13-minütigen Musikfilm „Money + Love“ veröffentlicht. Gedreht von Regisseur David Wilson, fungiert der Kurzfilm als Doppelvideo für die Songs „We Don’t Deserve Love“ und „Put Your Money On Me“ vom aktuellen Album EVERYTHING NOW.

An der Seite der Band zu sehen ist Schauspielerin Toni Collette, die den Musikern die Nachricht überbringt, dass sie pleite sind und von der (fiktiven) Everything Now Corporation übernommen werden. Die „Golden Globe“-Gewinnerin sagt über ihre Rolle: „Arcade Fire ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ich war hin und weg, als sie mich baten, Teil ihres Videos zu sein.“

Den Musikfilm „Money + Love“ könnt Ihr Euch hier kostenlos ansehen:

Arcade Fire spielen in diesem Jahr zwei Konzerte in Deutschland. Die Termine hier im Überblick:

18.04.2018 Frankfurt, Festhalle