Arctic Monkeys lassen bisher unveröffentlichten Song „Anyways“ hören

Die Arctic Monkeys haben einen neuen Song veröffentlicht. Das bisher unbekannte „Anyways“ findet sich als B-Side auf der aktuellen Singleauskopplung der Band um Alex Turner, „Tranquility Base Hotel & Casino“. Der Song passt perfekt ins musikalische Moodboard des diesjährigen TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO, dem sechsten Studioalbum der in Los Angeles lebenden britischen Band. Hört Euch den unaufgeregten Schunkler, der an den Albumcloser „The Ultracheese“ erinnert, hier an:

Erst kürzlich veröffentlichten die Arctic Monkeys den Kurzfilm „Warp Speed Chic“, der sie unter anderem bei den Aufnahmen zu TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO in Frankreich zeigt. Gedreht wurde der gut 12-minütige Analog-Clip von Regisseur Ben Chappell. Schaut Euch „Warp Speed Chic“ hier an:

TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO, das im Mai 2018 erschien, bedachte ME-Chefredakteur Albert Koch mit 5 von 6 Sternen. In seiner Rezension konstatiert er:

„Die größte Gitarrenband ihrer Generation hat die Gitarren einer freiwilligen Selbstkontrolle unterzogen, Songs und Arrangements geschrieben, die nicht ins Indie-Rock-Raster passen, die Rock-Manierismen vorübergehend abgelegt.“