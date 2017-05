Ariana Grande organisiert Benefiz-Konzert in Manchester mit Coldplay, Pharrell, Katy Perry, Justin Bieber und Co.

Ariana Grande hat zwar einige ihrer „Dangerous Women“-Tourtermine bis auf Weiteres verschoben, nach Manchester aber kehrt sie schon sehr bald zurück: Am 4. Juni gibt die Sängerin dort ein Benefiz-Konzert mit diversen ziemlich bekannten Freunden von ihr.

Unter dem Namen „One Love Manchester“ treten am kommenden Sonntag im „Emirates Old Trafford Cricket Ground“ neben Ariana Grande selbst Popstars wie Katy Perry, Justin Bieber, Pharrell Williams, Usher, Take That und Coldplay auf, weitere Bands und Solomusiker sollen noch bestätigt werden. Die Einnahmen der Show gehen vollständig an die Familien der Opfer, die am 22. Mai bei einem Selbstmordattentat nach Arianes Grandes Konzert in Manchester ums Leben kamen; Besucher jenes Konzerts sollen Karten für die kommende Show umsonst bekommen.

Die Message des Benefiz-Konzerts ist klar: „Music is something that everyone on Earth can share“, schreibt Ariana Grande. „Music is meant to heal us, to bring us together, to make us happy. So that is what it will continue to do for us.” Lest hier ihr komplettes Statement: