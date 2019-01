Ariana Grande stellt neuen Rekord für meiste Spotify-Streams innerhalb von 24 Stunden auf

Ariana Grande live bei den 2018 Billboard Music Awards in Las Vegas am 20. Mai 2018

Ariana Grande hat einen außergewöhnlichen Rekord aufgestellt: Ihre neue, am Freitag erschienene Single „7 Rings“ wurde innerhalb von 24 Stunden knapp 15 Millionen Mal beim Streamingdienst Spotify abgerufen. Damit schlug die Popsängerin die bisherige Erstplatzierte in diesem Ranking, Mariah Carey, um über 4 Millionen Streams. Careys „All I Want For Christmas Is You“ war seit dem – welch Überraschung – 24. Dezember 2018 der meistgestreamte Song innerhalb eines Tages. Ihr Weihnachtshit aus dem Jahr 1994 wurde an Heiligabend über 10,8 Millionen mal bei Spotify abgespielt.

Auch bei YouTube konnte „7 Rings“, das höchstwahrscheinlich auf Ariana Grandes in Kürze erscheinendem Album THANK U, NEXT zu finden sein wird, bereits eine bemerkenswerte Klickzahl generieren: In den drei Tagen seit Veröffentlichung wurde das offizielle Video schon über 49 Millionen Mal aufgerufen.

Hört Euch den Song hier an:

Kooperation

Die Top 5 der bei Spotify innerhalb von 24 Stunden meistgestreamten Songs findet Ihr hier im Überblick:

„7 Rings“, Ariana Grande – 14.966.544 (18. Januar 2019) „All I Want for Christmas Is You“, Mariah Carey – 10.819.009 (24. Dezember 2018) „SAD!“, XXXTentacion – 10.415.088 (19. Juni 2018) „Shape of You“, Ed Sheeran – 9.891.056 (3. März 2017) „In My Feelings“, Drake – 9.847.333 (20. Juli 2018)

Im Herbst 2019 ist Ariana Grande auf Tour im deutschsprachigen Raum. Infos zu allen fünf Konzerten findet Ihr auf unserer Website.