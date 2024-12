Ariana Grande über Kritik an ihrem Aussehen: „Es ist schwer, sich zu schützen“

Look-Äußerungen würde sie „unangenehm und schrecklich“ finden. Sie glaubt zudem, dass sich niemand ein Urteil erlauben dürfe.

Ariana Grande hat darüber gesprochen, wie sie mit den vielen negativen, demütigenden und einmischenden Kommentaren zu ihrem Aussehen umgeht. Mit ihrer Meinung zeigt die Schauspielerin und Sängerin klare Kante – niemand dürfe über so etwas urteilen. Dennoch gingen Aussagen dieser Art wohl auch nicht an ihr spurlos vorbei.

Wie „in einer Petrischale“

Das „Sally“ -Video-Interview mit den zwei „Wicked“-Darstellerinnen, Ariana Grande und Cynthia Erivo, kam am 5. Dezember heraus. Hier ist auch Grande dabei zu sehen und zu hören, wie sie auf die Frage antwortet, wie sie mit den scheinbar immer noch für Frauen geltenden Schönheitsnormen umgehen würde. Für die Sängerin und Schauspielerin daraufhin: „Ich stehe seit meinem 16. oder 17. Lebensjahr in der Öffentlichkeit und bin sozusagen ein Objekt in einer Petrischale, also habe ich alles gehört.“

Sie erzählte weiter: „Ich habe jede Version davon gehört, was mit mir nicht stimmt. Und dann repariert man es, und dann ist es aus verschiedenen Gründen falsch. Aber das gilt für alles – selbst für die einfachste Sache – dein Aussehen, weißt du?“ Und: „Es ist schwer, sich vor diesem Lärm zu schützen, und ich denke, dass es unangenehm ist, egal in welchem Ausmaß man ihn erfährt. Selbst wenn man zum Thanksgiving-Dinner geht und die Oma von jemandem sagt: ‚Oh mein Gott, du siehst dünner aus! Was ist passiert?‘ oder ‚Du siehst dicker aus! Was ist passiert?’“

Für die 31-Jährige seien solche Äußerungen „unangenehm und schrecklich“. Außerdem würden sie eine gewisse Gefahr für alle Betroffenen darstellen. Die „Side to Side“-Künstlerin kenne den „Druck dieses Lärms“ gut, könne jedoch dank ihres Selbstbewusstseins und gutem Support damit umgehen. Ihre Meinung dazu: „Ihr alle könnt euch vor diesem Lärm schützen – ob bei einem Familientreffen oder online, wenn ihr Leute blockieren oder die App komplett löschen müsst – ihr könnt euch selbst schützen, denn niemand hat das Recht, Scheiße zu einem zu sein.“

„Wir sollten wirklich daran arbeiten, das nicht so oft zu tun“

Bereits am 11. April 2023 veröffentlichte der US-Star ein Statement auf TikTok zu einem ähnlichen Thema, nachdem viele Kommentare im Netz dazu aufkamen, Grande hätte vermeintlich viel an Gewicht verloren. Schon zu dieser Zeit setzte sich die Musikerin dafür ein, dass jede:r behutsam mit seinen Äußerungen vorgehen sollte. „Ich denke, wir sollten sanfter sein und uns weniger wohl dabei fühlen, die Körper der Menschen zu kommentieren, egal was. Wenn du denkst, du sagst etwas Gutes oder gut Gemeintes, was auch immer es ist, gesund, ungesund, groß, klein, dies, das, sexy, Unsinn – wir sollten wirklich daran arbeiten, das nicht so oft zu tun.“