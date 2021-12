Ariana Grande und Kid Cudi teilen gemeinsamen Song „Just Look Up“

Foto: NBCU Photo Bank/NBCUniversal via, NBC. All rights reserved.

Popsängerin Ariana Grande und Rapper Kid Cudi haben ihre gemeinsame Single „Just Look Up“ veröffentlicht, die auch in der neuen Netflix-Komödie „Don’t Look Up“ zu hören sein wird. Zu dem hochkarätigen Cast des neuen Filmes gehören keine Geringeren als Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Meryl Streep, Kate Blanchet, Chris Evans sowie viele weitere bekannte Gesichter. Sowohl Ariana Grande als auch Kid Cudi haben in dem Film einen Cameo-Auftritt.

„Don’t Look Up“ zeigt Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence als Dr. Randall Mindy und Kate Dibiasky – ein mittelmäßiges Astronomen-Duo, das herausfindet, dass ein sehr großer Asteroid bald auf der Erde einschlagen wird und die Menschheit ausrotten könnte. Bei ihrem Versuch die Welt davor zu warnen, werden sie allerdings nicht ernst genommen.

„Don’t Look Up“ ab 24. Dezember 2021 auf Netflix

In ihrem Song gehen Ariana Grande und Kid Cudi nun auf mögliche katastrophale Momente ein und schlagen dabei zwei Dinge vor. Erstens: sich voll und ganz in die Liebe zu stürzen und zweitens auf die „verdammt qualifizierten“ Wissenschaftler*innen zu hören. „Don’t Look Up“ erscheint am 24. Dezember auf Netflix.