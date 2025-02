Green Day: Eine Komödie, die auf ihren Anfängen basiert, ist in Arbeit

Billie Joe Armstrong und Co. könnten auch einen Cameo-Auftritt in der Roadtrip-Komödie haben. Hier mehr Infos.

Green Day bestätigten, dass eine Komödie in Produktion ist, die auf ihren Anfangstagen basiert.

Laut „Variety“ arbeitet Live Nation Productions an einer Roadtrip-Komödie mit dem Titel „New Years Rev“, die von allen drei Green-Day-Mitgliedern mitproduziert wird. Der Film wird derzeit in Oklahoma gedreht.

Was wissen wir über den Film?

„New Years Rev“ ist inspiriert von Green Days frühen Tagen, in denen sie in einem Van lebten und tourten. Der Film erzählt die Geschichte dreier Freunde, die durch die Vereinigten Staaten reisen, nachdem sie fälschlicherweise annehmen, sie eröffnen für ein Neujahrskonzert in Los Angeles. Die Band, die sie denken, dort supporten zu müssen, heißt: Green Day. Ob die echten Bandmitglieder auf diese Weise einen Cameo-Auftritt haben werden? Konkrete Infos gibt es dazu nicht.

Was zum Ensemble bekannt ist: Die junge Freundesgruppe spielen Mason Thames, Kylr Coffman und Ryan Foust. Regie führt Lee Kirk. Außerdem spielen Jenna Fischer und Angela Kinsey aus der Serie „The Office“ sowie Ignacio Diaz-Silverio und Mark Ruffalos Sohn Keen Ruffalo mit.

Neben Green Day wird der Film auch von Ryan Kroft und Michael Rapino produziert. Ein Kino-Starttermin steht noch nicht fest.

Wer den Green-Day-Musikfilm sehen mag:

Was die Produzenten sagen

Green-Day-Frontmann Billie Joe Armstrong sagte über den Film zu Variety: „Tage im Van sind das Größte. Du fährst die ganze Nacht ohne Schlaf. Und spielst dann eine Show für zehn Kids im Keller des Hauses eines Freundes eines Freundes. 50 Meilen östlich von allem, wovon du jemals gehört hast. Aber du wirst es am nächsten Tag wieder tun, und am übernächsten. Denn du tust es mit deinen Bandkollegen, die zu deiner Familie werden. Und es ist anders als alles, was du je erlebt hast.“

Und Ryan Kroft erzählte: „Unter der unglaublichen Anleitung Green Days erzählt ‚New Years Rev‘ eine Geschichte junger Künstler, die einem Traum hinterherjagen – lange Nächte, endlose Meilen und der elektrisierende Rausch der Bühne als Antrieb ihrer Reise. Zum Leben erweckt von einer unglaublichen Besetzung ist der Film eine Hommage an die Magie der Live-Musik.“