„Deadpool & Wolverine“: Wesley Snipes soll Ryan Reynolds früher gehasst haben

Als sie „Blade: Trinity“ zusammen drehten, machte Snipes Reynolds das Leben schwer – aber auch die Regie wurde nicht verschont ...

„Deadpool & Wolverine“ läuft bereits seit dem 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos, während der Hauptdarsteller Ryan Reynolds mit seinem Co-Star Hugh Jackman den Film auf Promo-Events fleißig bewerben. In der Action-Komödie treffen allerdings nicht nur Deadpool (Reynolds) und Wolverine (Jackman) aufeinander, sondern auch Ryan Reynolds und Wesley Snipes. Letzterer schlüpft nämlich erneut in die Rolle des Vampirjägers Blade. Die Figur hatte Anfang der 2000er eigene Werke bekommen, dessen Dreharbeiten mit Reynolds allerdings weniger friedlich verliefen. Snipes hätte seinen Schauspielkollegen Reynolds damals gar nicht ausstehen können und soll sogar den Regisseur David S. Goyer gewürgt haben …

Dreharbeiten zu „Blade: Trinity“ sollen eine Katastrophe gewesen sein

2004 erschient der Science-Fiction-Thriller „Blade: Trinity“ und zeigte nicht nur Wesley Snipes als „Blade“, sondern auch Ryan Reynolds in der Rolle des Hannibal King. Bereits im Film schließt sich Blade nur widerwillig mit Hannibal King zusammen, um gemeinsam auf Vampir-Jagd zu gehen. Das schien auch hinter den Kulissen ähnlich gewesen zu sein, denn Snipes soll Reynolds gehasst und es diesen auch tagtäglich am Set spüren lassen haben. Es ging so weit, dass Jessica Biel, die Abigail Whistler spielte, Reynolds versehentlich vor laufender Kamera bestätigte, dass Snipes ihn nicht leiden könne. Dieser Moment schaffte es sogar in den Film, wie der 47-Jährige 2012 in einem Interview mit „IGN“ verriet:

„Es gibt einen Moment im Film, in dem ich Jessica [Biel] ansehe und ich schwöre bei Gott, dass ich nicht einmal mehr wusste, dass die Kameras liefen, und ich sage: ‚Er hasst mich, nicht wahr?‘ Und sie sagt: ‚Ja.‘“

Grund für die Fehde sei Reynolds kindischer Humor gewesen, den Snipes nicht möchte. Zwar scherzte der 62-Jährige in einem Gespräch mit „Entertainment Weekly“ im Rahmen des neuen „Deadpool & Wolverine“ über die Gerüchte und erklärte: „Ich hasse diesen Kerl. Weißt du, das ist ein Scherz. Wir spielen dieses Spiel seit ungefähr zwei Jahrzehnten. Wir mochten uns eigentlich die ganze Zeit“, allerdings gesteht er ebenfalls, „einige der Dinge, die er damals getan hat, sind nicht wirklich mein Humor“. Vieles sei für ihn ein wenig „over the top“ gewesen, allerdings schätze er Reynolds Arbeit, so Snipes abschließend.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wesley Snipes soll „Blade: Trinity“-Regisseur gewürgt haben

Die Fehde mit Ryan Reynolds soll nicht die einzige gewesen sein, die Wesley Snipes am Set von „Blade: Trinity“ gehabt haben soll. Der Schauspieler soll sich ebenfalls mit dem Regisseur David S. Goyer gestritten haben, der bereits für die vorigen „Blade“-Teile verantwortlich war. Die Unstimmigkeit der beiden wäre soweit gegangen, dass Snipes sich weigerte, einige Szenen zu drehen und durch Doubles oder technische Tricks ersetzt werden musste. Gegenüber „The A.V. Club“ erklärte Patton Oswalt, der ebenfalls als Hodges im 3. „Blade“-Film zu sehen war, dass es sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden kam:

„Er versuchte, den Regisseur David S. Goyer zu erwürgen. Am selben Abend gingen wir in einen Strip-Club und tranken. Da war eine Gruppe von Bikern, und David sagte: ‚Ich gebe euch allen einen Drink aus, wenn ihr morgen am Set auftaucht und euch als mein Sicherheitsdienst ausgebt.“

Wesley habe dadurch Angst bekommen und bis zum Ende der Dreharbeiten nur über Post-Its mit Goyer gesprochen.