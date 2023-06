„Arielle, die Meerjungfrau“: IMDb reagiert auf Review-Bombing

Die Plattform hat das Bewertungs-System angepasst und dem Film ein gewichtetes Rating gegeben.

Für die Neuauflage des Disney-Klassikers „Arielle, die Meerjungfrau“ hat die Internet Movie Database (kurz: IMdb) das Bewertungs-System angepasst. Der Grund dafür ist extremes Review-Bombing, also die Praxis, einem Werk durch Fake-Accounts, welche händisch oder mithilfe von Bots erstellt werden, eine Vielzahl negativer Bewertungen zu verpassen.

Nach aktuellem Stand vom 1. Juni 2023 hat der Film knapp über 43.000 Bewertungen, davon rund 17.000 mit nur einem Stern, was dem niedrigsten Rating entspricht. In einer Randnotiz auf der Bewertungs-Seite des Films ist zu lesen, dass IMDb „ungewöhnliche Aktivitäten“ entdeckt habe. Das Rating sei also von der Plattform „gewichtet, um eine zuverlässige Bewertung zu gewährleisten.“ Der gewichtete Score des Remakes beläuft sich auf 7 Sterne von 10 möglichen, während der ungewichtete Mittelwert 4,7 entspricht. Wie genau die Website die Berechnungen anpasst, wolle man nicht bekannt machen.

Rassistische Kritik an „Arielle, die Meerjungfrau“

Das Review-Bombing ist auf die rassistischen Anfeindungen gegenüber der Hauptdarstellerin Halle Bailey zurückzuführen. Viele Menschen kamen offenbar nicht damit klar, dass eine schwarze Schauspielerin in die Rolle einer fiktiven Meerjungfrau schlüpft. Auf Twitter trendete sogar der Hashtag „NotMyAriel“, „NichtMeineArielle“, als erstes Material des Streifens veröffentlicht wurde. Die Kritik basiert auf dem Fakt, dass die titelgebende Meerjungfrau im originalen Märchen von Hans Christian Andersen als hellhäutig beschrieben wird.

Eine ähnliche Kontroverse gab es zur Veröffentlichung der ersten Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“. Verschiedene Bewohner:innen von Mittelerde wurden mit schwarzen Menschen besetzt, was unzähligen Internet-User:innen gegen den Strich ging. IMDb passte daraufhin das Bewertungs-System an: Man führte eine 72-stündige Überprüfungs-Periode für Benutzer-Reviews bei jeder neuen Folge ein.