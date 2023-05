Ryan Gosling ist total besessen von Disneyland

John Stamos sprach mit Keke Palmer über sogenannte Disney-Erwachsene und hatte eine faszinierende Anekdote von Ryan Gosling parat.

Ryan Gosling begann seine schauspielerische Karriere in jungem Alter mit einigen Auftritten im „Mickey Mouse Club“. Dort trat er unter anderem mit Britney Spears, Christina Aguilera und Justin Timberlake auf. In den 90er-Jahren war er auch in zahlreichen Disney-Serien zu sehen, zum Beispiel in „Der junge Hercules“. Der mittlerweile 42-Jährige hat seine Liebe zum Maus-Konzern allerdings nicht verloren.

John Stamos war am 23. Mai bei Keke Palmer in ihrem Podcast „Baby, This is Keke Palmer“ zu Gast. Der 59-Jährige sprach über seine Liebe zu Disney und darüber, dass sich das Internet oftmals unrechtmäßig über erwachsene Disney-Fans lustig macht. Auch Stamos‘ Vorliebe für Disneyland kam zur Sprache, von der er wisse, dass auch Gosling sie teile. Er erinnerte sich an eine Dinner-Party, an der auch der kanadische Golden-Globe-Preisträger teilnahm. Stamos fragte ihn, ob er ein Disney-Fan sei.

„Ich bin besessen davon“, antwortete ihm Gosling. „Ich bin ein Disney-Erwachsener. Ich gehe alleine dorthin (Disneyland). Ich trage Kopfhörer. Ich gehe auf Fahrgeschäfte. Ich habe ein Mixtape.“

Stamos erklärte später im Podcast, warum so viele Erwachsene gerne nach Disneyland gehen. „Wenn du durch diese Tore gehst, geht der Rest der Welt weg“, sagte er. „Ich glaube, es hat mich wirklich als Mensch und als Künstler definiert, weil es so voll von Optimismus ist.“

Ryan Gosling war zuletzt in der Hauptrolle des Action-Thrillers „The Gray Man“ zu sehen. Noch dieses Jahr erscheint der neue „Barbie“-Film, in dem Gosling den „Ken“ zu Margot Robbies „Barbie“ verkörpern wird.