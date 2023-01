Arlo Parks kündigt neues Album an – Song „Weightless“ hier im Stream

Arlo Parks hat die Single „Weightless“ aus ihren neuen Album MY SOFT MACHINE veröffentlicht, zusammen mit einem Musikvideo. Über den Song sagte die Musikerin: „Er handelt von der schmerzhaften Erfahrung, dass man sich um jemanden kümmert, der einem nur winzige Brotkrumen der Zuneigung schenkt.“ Zudem gehe es darum, „sich auf die langsame Reise zurück zu einer besseren Version seiner selbst zu begeben.“

MY SOFT MACHINE ist ihr zweites Album und erscheint am 26. Mai. Die Debütplatte der Britin, COLLAPSED IN SUNBEAMS, erschien 2021, ME-Autorin Christina Mohr gab ihr 5,5 von 6 Sternen. Arlo Parks kündigte zudem eine Europa-Tour an. Für ein Konzert kommt sie nach Deutschland – sie spielt am 17. September in Berlin.

Arlo Parks‘ Tourdaten:

Sept 5 – Dublin, Ireland @ 3Olympia Theatre

Sept 10 – London, UK @ Eventim Hammersmith Apollo

Sept 14 – Amsterdam, Netherlands @ Paradiso

Sept 15 – Brussels, Belgium @ Ancienne Belgique

Sept 17 – Berlin, Germany @ Huxley’s Neue Welt

Sept 19 – Milan, Italy @ Alcatraz

Sept 21 – Paris, France @ L’Olympia