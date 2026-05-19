Sarah Engels

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Neueste Artikel über Sarah Engels

Sarah Engels

Sarah Engels beim CSD 2026: Cologne-Pride-Booking spaltet

19.05.2026 

— Franziska Gewalt

Sarah Engels

Sarah Engels beim ESC 2026: Zwölf Punkte – aber null vom Publikum

17.05.2026 

— Kristina Baum

Sarah Engels beim ESC

ESC 2026: Wie kam der Auftritt von Sarah Engels für Deutschland an?

16.05.2026 

— Kristina Baum

Sarah Engels

ESC 2026 Startreihenfolge: Wann tritt welches Land auf?

15.05.2026 

— Caroline John

Sarah Engels

Sarah Engels: Keine Feministin – obwohl ihr Album „Strong Girls Club“ heißt

15.05.2026 

— Caroline John

Pashanim

„Kein ESC“: Pashanim bezieht Stellung zum Eurovision-Boykott

06.05.2026 

— Caroline John

Sarah Engels

White-Savior-Vorwurf: Sarah Engels verteidigt ihren Südafrika-Trip

14.04.2026 

— Leah-Lou Blank

Sarah Engels

Sarah Engels: White-Savior-Vorwurf nach Südafrika-Reise

09.04.2026 

— Leah-Lou Blank

Sarah Engels

Sarah Engels siegt beim ESC – Jubel international, Kritik daheim

02.03.2026 

— Caroline John

Aktuelle Konzerte

01.04.27

Sarah Engels live in Dresden
Alter Schlachthof
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02.04.27

Sarah Engels live in Frankfurt
Batschkapp
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03.04.27

Sarah Engels live in Hamburg
Markthalle
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07.04.27

Sarah Engels live in Berlin
Columbia Theater
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08.04.27

Sarah Engels live in Erfurt
Club Central
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09.04.27

Sarah Engels live in München
Nachtwerk Club, München
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