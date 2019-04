Auf Lesetour: Linus Volkmann „sprengt die Charts!“ und erklärt (nicht): „Wie werde ich Popstar (und warum)?“

Man liebt ihn oder hasst ihn: Linus Volkmann. Für die einen ist er ein unkonventioneller und sehr unterhaltsamer Musikjournalist, für die anderen ein „Auftragsverreißer“ „mit kleinem Pimmel“, der „keine Ahnung von Musik“ hat (aus den Facebook-Kommentaren); er selbst nannte sich einst, ironisch wie immer, „Pop-Sphinx“. Für unser Heft und unsere Homepage schreibt er regelmäßig, besonders beliebt und verhasst ist seine wöchentliche Popkolumne und die darin erscheinende Rubrik „Der verhasste Klassiker“, in der er seine eigene Wahrheit über so mutmaßliche Meisterwerke der Pop- und Rockgeschichte wie KID A, BLOOD SUGAR SEX MAGIK, THE SUBURBS und Co. verbreitet. Er ist ein Dauerprovokateur, man können ihn quasi Tillinus Lindevolkmann nennen. Wenn es nicht so sagenhaft doof wäre.

Nun: Eben dieser Linus hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt „Linus Volkmann sprengt die Charts! Wie werde ich Popstar (und warum)?“, und weil er uns noch kein Exemplar davon zukommen ließ, haben wir keine Ahnung, was darin steht. Ist aber auch egal, weil er mit diesem Buch auch auf Lesereise geht. Und spätestens seit seiner letztjährigen Lesetour namens „Die Beatles sind Idioten, Radiohead auch“ wissen wir, dass sich ein solcher Abend lohnt. Wenn man denn auf Ironie, Sarkasmus und die dunklen, glanzlosen Seiten der Popindustrie steht.

Linus Volkmann auf Lesereise 2019 – die Termine:

03.04.19 Oberhausen – Druckluft

04.04.19 Hamburg – Hafenklang

05.04.19 Bremen – Lila Eule

06.04.19 Flensburg – Volksbad

10.04.19 Solingen – Waldmeister

11.04.19 Paderborn – Wohlsein

12.04.19 Osnabrück – Popsalon

13.04.19 Lingen – Alter Schlachthof

14.04.19 Münster – Pension Schmidt

15.04.19 Erfurt – Engelsburg

16.04.19 Nürnberg – Club Stereo

17.04.19 Leipzig – Horns Erben

18.04.19 Chemnitz – Atomino

23.04.19 Jena – Café Wagner

24.04.19 Kassel – Kulturzentrum Schachthof

25.04.19 Mainz – KUZ

26.04.19 Kaiserslautern – Technische Universität

27.04.19 CH-Wil – Gare de Lion

28.04.19 München – Heppel & Ettlich

29.04.19 Karlsruhe – Kohi

30.04.19 Konstanz – Kantine

01.05.19 Stuttgart – InDieWohnzimmer

02.05.19 Donaueschingen – Kulturbahnhof

29.05.19 Rostock – Literaturhaus

06.06.19 Köln – Artheater („Feminismus & Autotune“ – Die Sommer-Gala mit Paula & Linus)

16.08.19 Düsseldorf – Hinterhoflesung

04.09.19 Berlin – Pfefferberg Theater

05.09.19 Hannover – Pavillon

06.09.19 Bielefeld – Bunker Ulmenwall

27.09.19 Saarbrücken – Sparte 4

Festival-Programm:„Sommer! Handbrot! Flunkyball!“ – warum ich Festivals hasse –

31.05.19 Neustrelitz – Immergut Festival

14.06.19 Mannheim – Maifeld Derby

12.07.19 Straubenhardt – Happiness Festival

26.07.19 Negenharrie – Off The Radar Festival

26.09.19 Worms – Pop Up Festival

